Швидка зміна влади у Сирії може мати негативні наслідки

У низки країн є побоювання щодо зміни влади у Сирії

Західні та арабські країни побоюються, що після повалення режиму Башара Асада в Сирії опозиція, що прийшла до влади, сформує ісламістський уряд. Про це пише Reuters з посиланням на трьох дипломатів і трьох аналітиків.

Крім того, на Заході та в арабських країнах є побоювання, що новий сирійський уряд не зможе запобігти відродженню радикальних угруповань, сказали співрозмовники.

«Всередині та за межами регіону існує сильний страх перед вакуумом влади, який може виникнути через раптовий крах режиму Башара Асада», – заявив директор аналітичного центру Gulf Research Center Абдельазіз аль-Сагер.

Він нагадав про громадянські війни, що виникли в Іраку та Лівії після повалення там Саддама Хусейна та Муаммара Каддафі у 2003 та 2011 роках.

Оскільки сили повстанців роздроблені, вони не мають чіткого плану управління Сирією – складною країною, де проживають групи людей різної етнічної та релігійної приналежності, додав високопоставлений західний дипломат, який працює в регіоні. Він зазначив, що на місцевому рівні, де існує кожна з цих груп, склалися свої форми організації влади.

До слова, тепер уже колишній президент Сирії Башар Асад відмовився від угоди зі США щодо припинення іранських трансферів для ліванської організації «Хезболла» в обмін на зняття американських санкцій.