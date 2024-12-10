«Найбагатший біженець у світі». Скільки грошей Асад вивіз до Росії
Мережа обговорює про присвоєння Асаду титулу «Найбагатшого біженця у світі»
Диктатор Башар Асад із родиною втік до Москви із Сирії. Як стверджує Türkiye Gazetesi, він прихопив із собою статки розміром $135 млрд.
Видання пише, що у мережі обговорюють про присвоєння Асаду титулу «Найбагатшого біженця у світі».
У матеріалі йдеться, що джерело та доля статків у $135 млрд є одними з питань, які найбільше цікавлять міжнародну спільноту. За словами видання, залишається незрозумілим, чи будуть вжиті якісь судові дії щодо цих багатств.
Нагадаємо, у Сирії стався переворот: повстанці захопили столицю країни, Дамаск, і оголосили про повалення режиму Башара Асада, який перебував при владі майже чверть століття.
Російські ЗМІ, посилаючись на джерело у Кремлі, стверджують, що Асад із родиною вже у Москві і що Росія надала їм прихисток.
До слова, утеча з Дамаска Башара Асада супроводжувалась новинами про зникнення з моніторингових радарів сигналу літака Іл-76Т з сирійським диктатором на борту, яке начебто було спричинене збиттям чи авіакатастрофою. Згідно з наявними даними, вказану дезінформацію Росія використовувала для прикриття своєї операції з порятунку сирійського вождя та обмеженого кола наближених до нього осіб.
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