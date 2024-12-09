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Путін особисто вирішив дати політичний притулок Асаду – Пєсков

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Путін особисто вирішив дати політичний притулок Асаду – Пєсков
За словами Пєскова, Росія «буде аналізувати ситуацію в Сирії»
фото: Reuters

Пєсков не розкрив подробиці точного місцезнаходження Асада

На тлі останніх подій у Сирії рішення про надання притулку Башару Асаду та його сім'ї ухвалив президент Росії Володимир Путін. Про це йдеться у сьогоднішній заяві спікера російського диктатора Дмитра Пєскова, яку цитують російські ЗМІ.

Зокрема, за словами Пєскова, рішення про надання притулку Асаду та його родині ухвалив сам Путін. Але в офіційному графіку президента Росії нібито поки що немає зустрічі з Асадом, заявив Пєсков.

При цьому він не став відповідати на запитання, коли Путін останній раз бачився та спілкувався з експрезидентом Сирії Башаром Асадом.

Також Пєсков не розкрив подробиці точного місцезнаходження Асада. За його словами, Росія «буде аналізувати ситуацію в Сирії».

За словами Пєскова, «наразі передчасно говорити про долю військових баз, які перебувають у Сирії».

Російська влада офіційно називає Асада колишнім президентом, стверджуючи, що він домовився з опозицією про передачу влади. Сам Асад поки жодним чином не коментував падіння свого режиму та не з'являвся на публіці.

Нагадаємо, утеча з Дамаска Башара Асада супроводжувалась новинами про зникнення з моніторингових радарів сигналу літака Іл-76Т з сирійським диктатором на борту, яке начебто було спричинене збиттям чи авіакатастрофою. Згідно з наявними даними, вказану дезінформацію Росія використовувала для прикриття своєї операції з порятунку сирійського вождя та обмеженого кола наближених до нього осіб. 

Російські ЗМІ, посилаючись на джерело у Кремлі, стверджують, що Асад із родиною вже у Москві і що Росія надала їм прихисток.

Водночас уряд Ірану не став допомагати президенту Сирії Башару Асаду та відправляти військове підкріплення через загрозу повітряних ударів з боку армії Ізраїлю.  Тегеран також звинуватив лідера республіки в тому, що не підготувався до наступу повстанців.

До слова, близько пів року тому сирійські повстанці повідомили Туреччину про свої плани повалити режим Башара Асада. Анкара мовчки схвалила ці дії, однак офіційно відмовилася від підтримки наступу.До слова

Натомість влада США не чекала втечі президента Сирії Башара Асада. Як пише Washington Post із посиланням на американського чиновника, «багато урядовців США було захоплено зненацька» несподівною втечею Асада, «включаючи давніх прихильників усунення Асада».

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Теги: політичний притулок Сирія притулок влада президент путін росія Башар Асад Дмитро Пєсков

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