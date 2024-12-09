Головна Світ Політика
search button user button menu button

Поближче до Путіна. Яке майно Асад має у Москві

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Поближче до Путіна. Яке майно Асад має у Москві
Квартири Башара Асада могли постраждати від ударів безпілотників у 2023 році
колаж: glavcom.ua

Вартість нерухомого майна родичів екслідера Сирії експерти оцінюють у $40 млн

Родичі експрезидента Сирії Башара Асада, який втік до Росії та втратив свою владу в країні, купили щонайменше 19 апартаментів у житлових комплексах на території елітного району «Москва-Сіті». Про це стало відомо у 2019 році із розслідування неурядової антикорупційної організації Global Witness і газета Financial Times.

Вартість цього нерухомого майна родичів екслідера Сирії експерти оцінюють у $40 млн. Речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявляв, що в Кремлі нібито не знають про ці придбання.

«Росія – це абсолютно вільний ринок, дуже багато як громадян (РФ), так і громадян інших країн купують тут об’єкти нерухомості. Це нормальна поширена практика», – заявив він.

Згідно з документами, які отримали розслідувачі, квартири в «Москва-Сіті» з 2013 року отримали члени родини дядька Башара Асада за материнською лінією Мохаммада Махлуфа. 13 об’єктів є в особистій власності двоюрідного брата експрезидента Сирії Хафіза Махлуфа (його звинувачували у тортурах в Сирії) або у власності підконтрольних йому компаній. Двома елітними квартирами володіють дружина іншого двоюрідного брата Асада, впливового сирійського бізнесмена Рамі Махлуфа. Ще три об’єкти в московських хмарочосах були придбані трьома іншими братами Махлуфа. За даними видання, не менш як чотири квартири використовуються як житло.

Для придбання майна переважно використовувалися офшорні компанії, зареєстровані в Лівані, уточнює FT. Їхні представники, як і самі родичі сирійського лідера, не відповіли на запити газети про коментарі.

«Росія з самого початку допомагала режиму Асада долати санкції», – сказала керівниця програм Близького Сходу та Північної Африки в Chatham HouseЛіна Хатіб. «Вона зараз розглядає себе як гаранта сирійської держави і тому робить усе можливе, у військовій, політичній чи економічній сферах, щоб зберегти сирійську державу живою, а також зберегти її лояльність до Москви». 

Прикметним є той факт, що квартири родини Башара Асада могли постраждати від ударів безпілотників у 2023 році.

Так, рано вранці 30 липня і 1 серпня безпілотники вдарили по 42-поверховій вежі в комплексі IQ-квартал, де розташовані квартири сімейства Асада, зазначає Washington Post.

Наслідки атаки безпілотників влітку 2023 року
Наслідки атаки безпілотників влітку 2023 року
фото: ТАСС
Поближче до Путіна. Яке майно Асад має у Москві фото 1
фото: reuters

У вежі IQ-кварталу розташовані офіси кількох міністерств, у тому числі Мінцифри, Міністерства економічного розвитку та ін. Судячи з фотографій, опублікованих у російських ЗМІ, внаслідок нападу 30 липня офіси Мінцифри зазнали серйозних пошкоджень.

«Угоди з майном є доказом того, як Росія допомогла особам, які потрапили під санкції, які сприяли вбивчому режиму Асада та отримували вигоду від нього, вивезти свої активи з Дамаска та ухилятися від міжнародних правил», – каже Ізобель Кошів з Global Witness.

Читайте також: Із хмарочоса «Москва-Сіті», куди влучив дрон, масово виселяються мешканці
Теги: житло Башар Асад росія ринок розслідування Москва санкції дружина Сирія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ЗСУ на Курщин готуються відбивати наступ росіян
Росія зібрала для наступу на Курщині 50 тисяч солдат, у тім числі й з КНДР, – NYT
10 листопада, 16:25
Російський військовий Герман Прокопів розповів, як воював
Окупанти штурмували позицію ЗСУ у карематах, щоб захистити себе від дронів
14 листопада, 20:58
Представники Ірану були присутні під час перших атак «Шахедів» по Україні – Зеленський
Представники Ірану були присутні під час перших атак «Шахедів» по Україні – Зеленський
16 листопада, 12:08
Маск розкритикував рішення Байдена щодо України
«Дзеркальна» відповідь Москви: Маск прокоментував наслідки рішення Байдена щодо України
18 листопада, 08:44
КМДА звинувачує поліцію у зриві строків відновлення роботи ТЕЦ
КМДА звинувачує поліцію у зриві строків відновлення роботи ТЕЦ
23 листопада, 04:08
Генерал-майор Амр Ханафі сказав, що деякі з тих, хто вижив були доставлені літаком для надання медичної допомоги, а інші чекають, поки їх забере єгипетський військовий корабель
У Єгипті затонуло туристичне судно: понад 30 людей зникли безвісти
25 листопада, 13:31
Канцлер Австрії запропонував Трампу свою країну для перемовин між Україною та РФ
Канцлер Австрії запропонував Трампу свою країну для перемовин між Україною та РФ
26 листопада, 20:01
Часто росіяни прориваються до позицій на мопедах, однак інколи вибирають і нетиповий транспорт
Боєць «Азова» розповів про неординарні штурми противника
1 грудня, 21:07
У Старокримському водосховищі рівень води впав
У Маріуполі рівень питної води у Старокримському водосховищі критично знизився
3 грудня, 08:44

Політика

Румунська поліція затримала депутатів, які готувалися до заворушень у Бухаресті
Румунська поліція затримала депутатів, які готувалися до заворушень у Бухаресті
В Італії пролунав вибух на нафтопереробному заводі: є загиблі
В Італії пролунав вибух на нафтопереробному заводі: є загиблі
Асад отримав державну нагороду України від Кучми: чому орден досі не відкликано
Асад отримав державну нагороду України від Кучми: чому орден досі не відкликано
Путін особисто вирішив дати політичний притулок Асаду – Пєсков
Путін особисто вирішив дати політичний притулок Асаду – Пєсков
Поближче до Путіна. Яке майно Асад має у Москві
Поближче до Путіна. Яке майно Асад має у Москві
Для США втеча Асада стала повною несподіванкою – Washington Post
Для США втеча Асада стала повною несподіванкою – Washington Post

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
118K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 грудня: ситуація на фронті
101K
Стало відомо, куди втік Башар Асад та його родина
61K
Утеча Башара Асада із Сирії: розвідка повідомила нові подробиці
42K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 грудня 2024
15K
Президент Світового Конгресу українців присоромив українську діаспору в Данії
9673
В одній із країн ЄС різко зросла чисельність довгожителів: подробиці

Новини

Справа Гринкевичів: ЄСПЛ розпочав провадження
Сьогодні, 10:01
9 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:21
8 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:13
Графіки відключення світла на 8 грудня: «Укренерго» оновило дані
7 грудня, 18:44
Адвокат: 86-річного Богуслаєва, який пережив клінічну смерть, повернули до СІЗО
7 грудня, 18:08
«Метінвест» передав армії техніки та обладнання на 4,4 млрд грн
7 грудня, 13:57

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua