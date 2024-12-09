Поближче до Путіна. Яке майно Асад має у Москві

Вартість нерухомого майна родичів екслідера Сирії експерти оцінюють у $40 млн

Родичі експрезидента Сирії Башара Асада, який втік до Росії та втратив свою владу в країні, купили щонайменше 19 апартаментів у житлових комплексах на території елітного району «Москва-Сіті». Про це стало відомо у 2019 році із розслідування неурядової антикорупційної організації Global Witness і газета Financial Times.

Вартість цього нерухомого майна родичів екслідера Сирії експерти оцінюють у $40 млн. Речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявляв, що в Кремлі нібито не знають про ці придбання.

«Росія – це абсолютно вільний ринок, дуже багато як громадян (РФ), так і громадян інших країн купують тут об’єкти нерухомості. Це нормальна поширена практика», – заявив він.

Згідно з документами, які отримали розслідувачі, квартири в «Москва-Сіті» з 2013 року отримали члени родини дядька Башара Асада за материнською лінією Мохаммада Махлуфа. 13 об’єктів є в особистій власності двоюрідного брата експрезидента Сирії Хафіза Махлуфа (його звинувачували у тортурах в Сирії) або у власності підконтрольних йому компаній. Двома елітними квартирами володіють дружина іншого двоюрідного брата Асада, впливового сирійського бізнесмена Рамі Махлуфа. Ще три об’єкти в московських хмарочосах були придбані трьома іншими братами Махлуфа. За даними видання, не менш як чотири квартири використовуються як житло.

Для придбання майна переважно використовувалися офшорні компанії, зареєстровані в Лівані, уточнює FT. Їхні представники, як і самі родичі сирійського лідера, не відповіли на запити газети про коментарі.

«Росія з самого початку допомагала режиму Асада долати санкції», – сказала керівниця програм Близького Сходу та Північної Африки в Chatham HouseЛіна Хатіб. «Вона зараз розглядає себе як гаранта сирійської держави і тому робить усе можливе, у військовій, політичній чи економічній сферах, щоб зберегти сирійську державу живою, а також зберегти її лояльність до Москви».

Прикметним є той факт, що квартири родини Башара Асада могли постраждати від ударів безпілотників у 2023 році.

Так, рано вранці 30 липня і 1 серпня безпілотники вдарили по 42-поверховій вежі в комплексі IQ-квартал, де розташовані квартири сімейства Асада, зазначає Washington Post.

Наслідки атаки безпілотників влітку 2023 року фото: ТАСС

фото: reuters

У вежі IQ-кварталу розташовані офіси кількох міністерств, у тому числі Мінцифри, Міністерства економічного розвитку та ін. Судячи з фотографій, опублікованих у російських ЗМІ, внаслідок нападу 30 липня офіси Мінцифри зазнали серйозних пошкоджень.

«Угоди з майном є доказом того, як Росія допомогла особам, які потрапили під санкції, які сприяли вбивчому режиму Асада та отримували вигоду від нього, вивезти свої активи з Дамаска та ухилятися від міжнародних правил», – каже Ізобель Кошів з Global Witness.