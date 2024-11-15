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Окупанти в Севастополі зводять оборонні споруди в бухті, щоб повернути кораблі – АТЕШ

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Окупанти в Севастополі зводять оборонні споруди в бухті, щоб повернути кораблі – АТЕШ
Росіяни відновлюють фортифікації у Криму
Фото: АТЕШ

Українські партизани слідкують за кораблями росіян та зведенням фортифікацій у бухті Севастополя

Партизани в Криму постійно слідкують за російським пересуванням в акваторії Чорного моря, а також за будівництвом захисних споруд. Партизани «АТЕШ» вважають, що окупанти в майбутньому планують повернути в бухту військові кораблі. Про це «АТЕШ» пише у своєму Телеграм-каналі.

«Агенти «АТЕШ» ведуть постійну розвідку в Севастополі, фіксуючи будівництво нових оборонних споруд, призначених для захисту бухт і збереження суден, що обслуговують Чорноморський флот ВМФ РФ. Ці заходи свідчать про прагнення окупантів повернути свої кораблі в дію», – написали партизани.

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Споруди окупантів у бухті Севастополя
Фото: АТЕШ

Партизани відзначають, що продовжують моніторинг діяльності флоту РФ, з метою подальшого ослаблення бойових спроможностей РФ.

«Ми вже багато разів довели ефективність співпраці з українськими Силами оборони, і впевнені, що незабаром усі рашистські кораблі підуть на дно», – мовиться у повідомленні «АТЕШ».

Нагадаємо, раніше українські партизани організації «АТЕШ» провели агітаційну роботу у російському місті Санкт-Петербург. Вони розклеїли листівки із закликом до вступу у ряди організації «АТЕШ» для протидії російській владі біля будинків, де живуть військові.

Напередодні один із агентів проукраїнського партизанського руху «АТЕШ» пробрався до командного пункту 37-ї бригади росіян, яка базується на території Донецької області. Він передав багато важливої інформації про офіцерів та командирів окупантів, а також зробив знімки КП.

До слова, партизани руху «АТЕШ» повідомили, що окремі російські підрозділи відмовляються іти в наступ у Запорізькій області. Такі випадки трапляються дедалі частіше. 

Раніше партизани розвідали військову частину радіохімічного біологічного захисту РФ у Криму. Вона розташована у Сімферополі. Також була виявлена значна кількість техніки окупантів.

До слова, через партизанський рух російське командування заборонило військовим 132-ї окремої мотострілецької бригади, яка воює в Україні, пересуватися між позиціями на військовій техніці.

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Теги: окупанти будівництво військові наступ партизани Атеш Крим Севастополь

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