Підозрюваний в афері Фонду держмайна придбав елітне майно за кордоном – Bihus.Info

Організаторами схеми слідство називає екс-голову Фонду Дмитра Сенниченка та Андрія Гмиріна, який працював у Фонді до 2017 року

Журналісти з’ясували, що підозрюваний в афері пов’язаній з Фондом держмайна Андрій Гмирін зареєстрував за кордоном бізнес та придбав елітне майно

Підозрюваний у афері на 10 мільярдів, який півтора роки перебуває у розшуку, зареєстрував за кордоном бізнес та придбав елітне майно. Йдеться про Андрія Гмиріна, який за даними НАБУ, разом із Дмитром Сенниченком – екс-головою Фонду держмайна, організував схему на державних підприємствах, які були підконтрольні Фонду державного майна України. Про це йдеться у розслідуванні Bihus.Info.

У розслідуванні зазначається, що схему, яку розслідують у НАБУ, організували у Фонді держмайна у 2020-2021 роках. Слідство вважає, що організатори сприяли призначенню на керівні посади державних підприємств – Одеського припортового заводу та Об’єднаної гірничо-хімічної компанії, підконтрольних їм людей. Ті, у свою чергу, сприяли підписанню контрактів із підконтрольними організаторам компаніями, аби підприємства продавали компаніям товар за заниженими цінами.

Організаторами схеми слідство називає екс-голову Фонду Дмитра Сенниченка та Андрія Гмиріна, який працював у Фонді до 2017 року. Окрім них, у справі ще 10 підозрюваних. Відомо, що вісім учасників втекли за кордон та перебувають у розшуку, включно з Дмитром Сенниченком та Андрієм Гмиріним.

За інформацією редакції Bihus.Info, у родини Андрія Гмиріна, як мінімум, три компанії в Об’єднаних Арабських Еміратах.

У квітні 2023 компанія одна з дубайських фірм створила компанію у Франції – GFD COTE D’AZUR, яка у свою чергу придбала віллу та п’ять земельних ділянок на Лазуровому узбережжі Франції. Вартість – близько 5 млн євро.

У квітні 2023 одна з дубайських фірм створила компанію у Франції – GFD Cote D’azur, яка у свою чергу придбала віллу та п’ять земельних ділянок на Лазуровому узбережжі Франції. Вартість – близько 5 млн євро фото: Bihus.Info

За адресою цю віллу можна знайти на сайті оренди нерухомості. Її площа 400 м2. Всередині 5 спалень, 4 ванні кімнати, на подвір’ї – басейн. Однак зараз забронювати цю віллу неможливо. За інформацією редакції Bihus.Info, у серпні цього року французький суд наклав арешт на це майно у рамках кримінального провадження, яке розслідують в Україні.

Крім того, за даними журналістів Bihus.Info, родина Андрія Гмиріна стала власниками яхти Cranchi Settantotto 78. Ціна подібної – близько 5,5 млн євро. Яхту придбала компанія GFB COMPANY LTD, що зареєстрована на Британських Віргінських островах. За інформацією Bihus.Info, власником компанії є українець Євген Головін – дубайський бізнес-партнер Андрія Гмиріна.

Родина Андрія Гмиріна стала власниками яхти Cranchi Settantotto 78. Ціна подібної – близько 5,5 млн євро фото: Bihus.Info

На батьків Андрія Гмиріна записаний також бізнес у Хорватії. Йдеться про 6 компаній, які займаються нерухомістю. У фінансових документах фірм “засвітилися” мільйони євро.

Нагадаємо, екс-голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко, якого підозрюють у відмиванні 10 мільярдів гривень, наприкінці 2022 року зареєстрував компанію в Іспанії.

Нагадаємо, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін запобіжний захід колишньому очільнику Фонду держмайна Дмитрові Сенниченку. Як повідомила пресслужба Апеляційної палати, захист підозрюваного хотів оскаржити рішення ВАКС від 7 травня цього року, відповідно до якого Сенниченка заочно відправили під варту.

Раніше повідомлялося, що Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для колишнього глави Фонду державного майна України. Його заочно заарештували. Слідчий суддя ВАКС у вівторок, 7 травня, підтримав позицію прокурора та обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому очільнику Фонду держмайна.

У березні 2023 НАБУ і САП викрили два епізоди діяльності злочинної організації. Перший стосувався корупції на «Одеському припортовому заводі» (ОПЗ). За даними слідства, Сенниченко на початку 2020 року домігся призначення «лояльних» членів до наглядової ради ОПЗ. Вони згодом погодили призначення учасника злочинної організації директором заводу.

До слова, підозрюваний ексглава Фонду держмайна Сенниченко зареєстрував підприємство в Іспанії.