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Обвал металургії. ЗМІ назвали наслідки можливої втрати Покровська

Анастасія Ковальова
glavcom.ua
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Обвал металургії. ЗМІ назвали наслідки можливої втрати Покровська
Втрата Покровська призведе до втрати Україною свого місця у світовій металургії
фото з відкритих джерел

Втрата Покровська призведе до втрати Україною свого місця у світовій металургії – ЗМІ

За минулі десять днів російські війська просунулись на південний захід від міста Покровськ, перетнувши річку Солона. Передові ворожі підрозділи закріплюються в 14 км від селища Удачне, де працює шахтоуправління Покровське. Цей промисловий об'єкт є стратегічним активом України для всієї металургійної галузі, адже тут добувають рідкісне за своїм походженням коксівне вугілля (марка «К»), необхідне у циклі виробництва сталі на найбільших металургійних комбінатах країни, пише видання NV.

«Зараз черговий персонал працює в бронежилетах, а шахтарі безпечно проживають у шелтерах на значній відстані від лінії фронту. На території діють підземні та наземні бетонні «укриття», – каже Андрій Акулич, гендиректор Метінвест Покровськвугілля.

У подібних обставинах, на підприємствах Покровського майданчика досі працює 3,5 тисячі осіб. Ця чисельність персоналу забезпечує базову життєздатність шахти, видобуток і збагачення вугілля. Навіть у 2023 році Україна забезпечувала себе власним коксівним вугіллям на понад 90%.

«У разі втрати Покровська, наші підприємства будуть змушені використовувати виключно імпортне коксівне вугілля. Але обсяги такого імпорту можуть не забезпечити потреби металургів у коксі на необхідному рівні», – пояснили NV Бізнес в об'єднанні Укрметалургпром.

Експерти металургійного об'єднання вважають, що заводам знадобиться мінімум 1−1,5 року, щоб перелаштувати логістику під отримання великих партій імпортного коксівного вугілля. Але це, безумовно, призведе до значного здорожчання собівартості української продукції – йдеться про десятки відсотків.

Втрата Покровська призведе також до обвалу у металургійній галузі до 50% і більше (на підприємствах, які у сталеплавильному процесі використовують чавун), прогнозує NV.

«Замість нарощування виробництва до 10 млн тонн, воно може впасти до 3,5 млн тонн на рік і навіть нижче. До прикладу, у попередні 2 роки (2022 та 2023-й) українські підприємства виробили 6,26 та 6,23 млн тонн сталі. У 2024 році – йдеться про 7,2−7,3 млн тонн», – вказує видання.

Раніше видання Bloomberg також заявило, що коксівне вугілля Покровська має залишатися під контролем України після закінчення війни, адже «Покровськвугілля» – єдине в Україні підприємство, яке видобуває коксівне вугілля, важливий компонент, що використовується в процесі виробництва сталі, яка забезпечує оборонну промисловість України та буде життєво важливою для відбудови країни після війни.

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Теги: вугілля бізнес промисловість укриття Україна втрати Покровськ

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