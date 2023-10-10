Масований удар РФ по Авдіївці, візит Зеленського до Румунії. Головне за 10 жовтня

Російська артилерія та авіація завдала масованого удару по житловим кварталам

Банкова повідомила про масований удар по Авдіївці, Зеленський прибув до Румунії, ООН відмовила Росії у членстві в Організації з прав людини. «Главком» зібрав у добірку новини 10 жовтня, щоб ви були в курсі головних подій:

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Банкова повідомила про масований удар по Авдіївці

Сьогодні, 10 жовтня Авдіївка Донецької області перебуває під масованими ударами російської артилерії та авіації. Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак підкреслив, що тактика терору і геноциду – це інструмент російської армії.

Зеленський прибув до Румунії

Президент України Володимир Зеленський прибув з робочим візитом до Румунії. Повідомляється, що лідери держав будуть говорити про подальшу безпекову взаємодію, розвиток авіаційної та інших оборонних коаліцій, посилення нашої ППО, загальну архітектуру безпеки в регіоні Чорного моря та відносини з нашими партнерами.

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Південна Корея готується до ймовірного нападу КНДР

На тлі нещодавнього нападу терористів ХАМАС на Ізраїль, Південна Корея побоюється атаки з боку КНДР. Міністр оборони Південної Кореї Сін Вон Сік заявив, що наполягатиме на призупиненні міжкорейської військової угоди 2018 року, щоб відновити спостереження на передовій за Північною Кореєю.

Генасамблея ООН відмовила Росії у членстві в Організації з прав людини

Генеральна асамблея ООН не підтримала обрання Росії членом Ради Організації з прав людини. Серед 15 членів Ради ООН з прав людини на 2024-2026 роки, яких обрала Генасамблея, Російської Федерації немає. З-поміж європейських держав там будуть представлені Албанія, Болгарія, Франція та Нідерланди. Росія змагалась саме з Албанією та Болгарією за два місця в Раді.

РФ та Білорусь готують провокацію, щоб звинуватити Україну

Спецслужби Росії та Білорусі мають намір скинути вибухівку з дрона на білоруську нафтобазу, щоб надалі звинуватити в цьому Україну. Центр національного спротиву повідомляє, що між російською ФСБ та білоруським КДБ досягнуто домовленостей провести операцію «під чужим прапором» проти одного з об’єктів на території Білорусі з подальшим звинуваченням у цьому української сторони.