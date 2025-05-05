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«Потужний людський момент». Зеленський знайшов час для українок-прибиральниць у Чехії

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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«Потужний людський момент». Зеленський знайшов час для українок-прибиральниць у Чехії
Зеленський зустрівся з українками у Чехії
фото: Daniel Moravec

Президент України зустрівся з українками, що працюють прибиральницями у чеському парламенті

Президент України Володимир Зеленський під час свого візиту до Чехії сфотографувався з українками, що працюють прибиральницями у чеському парламенті. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис членкині палати депутатів парламенту Чехії Ольгу Ріхтерову в Х.

«Перше фото з візиту президента Зеленського до Палати громад і потужний людський момент. Команда Володимира Зеленського запросила українок-прибиральниць зробити спільне фото, коли помітила, як вони спостерігають за його візитом із сусідньої кімнати через скло. Український президент знайшов час у своєму щільному графіку для землячок, які працюють у Чехії і представляють його країну», – написала Ольга Ріхтерова.

«Потужний людський момент». Зеленський знайшов час для українок-прибиральниць у Чехії фото 1
фото: Daniel Moravec

Автор знімка Даніель Моравець прокоментував зустріч Зеленського із українками: «Співробітниці клінінгової служби хотіли побачити свого президента. Ми чекали біля сходів, і вони попросили мене сфотографувати їх, тому що хтось із команди Зеленського дозволив. Я так і зробив, сам у цьому не брав участі. Він приділив їм трохи часу, і жінки були дуже зворушені. Просто прекрасний момент».

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський разом з першою леді Оленою прибули до Чехії. 

Як повідомлялося, Україна та Чехія домовилися створити центр підготовки льотчиків для винищувачів F-16. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками пресконференції з президентом Чехії Петром Павелом.

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Теги: Чехія Володимир Зеленський

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