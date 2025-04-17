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Чехія вперше стала повністю незалежною від російської нафти

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Чехія вперше стала повністю незалежною від російської нафти
Чехія вперше використовує збільшену пропускну здатність нафтопроводу TAL у реальній експлуатації
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Чехія може перекачувати до 8 млн тонн сирої нафти на рік із західних трубопроводів

Чехія вперше стала повністю незалежною від постачання російської нафти. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на премʼєр-міністра країни Петр Фіала, якого цитує CTK.

Зазначається, що це стало можливим після завершення проєкту з розширення західного трубопроводу TAL. Перші збільшені обсяги нафти, що постачаються нафтопроводом, вже надійшли до центральної нафтобази в Чехії.

Тепер Чехія може перекачувати до 8 млн тонн сирої нафти на рік із західних трубопроводів, що повністю покриє споживання нафтопереробних заводів у Чехії.

За словами премʼєра, це зміцнить енергетичну безпеку країни, оскільки попередня залежність від російських поставок нафти зробила Чехію вразливою.

«Ми зробили ще один крок на шляху до нашої енергетичної незалежності», – каже він.

По нафтопроводу «Дружба» з Росії нафта надходила до Чехословаччини і потім до незалежної Чехії з 1962 року. Ще торік по ньому було поставлено до Чехії 2,7 млн тонн нафти, що становило приблизно 42% від загального обсягу постачання нафти до країни. Вже кілька тижнів нафта цим нафтопроводом до Чехії не надходить.

Влада Чехії раніше заявляла, що до середини року буде повністю готова до відмови від російської нафти.

Нагадаємо, в останні місяці економіка Російської Федерації різко сповільнила темпи зростання. Вона може зіткнутися з подальшими ризиками на тлі падіння цін на нафту, західних санкцій та глобальної економічної нестабільності.

Як повідомлялося, Саудівська Аравія прагне скористатися низькими тарифами, які Дональд Трамп встановив для країн Перської затоки, ставши регіональним виробничим центром.

До слова, канадські нафтові компанії отримують несподіваний «подарунок» у вигляді прибутку від експорту сировини до США. Адже погрожуючи митом, Дональд Трамп обмежив формально поки що тільки імпорт нафти з Венесуели, що відразу ж підняло ціну на канадську сировину.

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Теги: Чехія нафта

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