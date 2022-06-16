Влада Новограда-Волинського вирішила повернути місту історичну назву

Остаточне рішення щодо присвоєння місту назви Звягель затверджуватиме Верховна Рада

Сьогодні, 16 червня, депутати Новоград-Волинської міської ради проголосували за перейменування міста на Звягель. Про це повідомила пресслужба Новоград-Волинської міськради.

«Звягелю бути: депутати міської ради підтримали історичне рішення про перейменування міста Новограда-Волинського. Під час другого пленарного засідання двадцять першої сесії міської ради восьмого скликання депутати підтримали доленосне рішення для громади, а саме: повернення місту історичної назви Звягель», – йдеться у повідомленні.

Перед початком голосування було заслухано міського голову Миколу Боровця, депутатів міської ради та активних жителів громади, які висловили своє ставлення до перейменування міста.

Зокрема, озвучено історичні факти, зачитано довідки та результати експертиз профільних установ та істориків щодо російського походження назви, рекомендації Міністерства культури та інформаційної політики України щодо актуальності процесу дерусифікації в Україні. Разом з тим, також йшлося про те, що значна кількість жителів громади є прихильниками назви Новоград-Волинський, у сесійній залі передано відповідні списки.

Зваживши всі «за» та «проти», розуміючи свою відповідальність у прийнятті важливого рішення та громадську позицію – Новоград-Волинська міська рада підтримала перейменування міста Новограда-Волинського шляхом повернення його історичної назви Звягель. Таке рішення підтримане 22 голосами: 21 народний обранець та очільник громади. Проти – 4, утримались – 4.

Остаточне рішення щодо присвоєння місту назви Звягель затверджуватиме Верховна Рада України.

Нагадаємо, мер Одеси Геннадій Труханов запропонував перейменувати вулиці і площі міста, названих на честь держави-агресора або російських діячів. Тим часом столична влада вирішила призупинити процес перейменування вулиць, станцій метро та інших топонімів. До слова, Харків обрав нові назви для Московського району і проспекту.