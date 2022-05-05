  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Coca-Cola збирається попрощатися з росіянами

    У РФ компанії належать 10 заводів з виробництва безалкогольних напоїв та соків - Coca-Cola збирається попрощатися з росіянами
    У РФ компанії належать 10 заводів з виробництва безалкогольних напоїв та соків
    фото: depositphotos.com

    У березні компанія оголосила про зупинення постачання інгредієнтів для своїх напоїв для російського ринку

    Найбільший у світі виробник безалкогольних напоїв, американська Coca-Cola Co. має намір піти з російського ринку. Про це заявив голова компанії Джеймс Квінсі на заході CEO Council Summit, організованому The Wall Street Journal.

    Як заявив Квінсі, Coca-Cola може прийти до того, що її бізнес у РФ «цілком зникне», якщо конфлікт в Україні затягнеться.

    У березні компанія оголосила про зупинення постачання інгредієнтів для своїх напоїв для російського ринку.

    Coca-Cola розкритикувалася за те, що не зупинила продажі в РФ. При цьому Квінсі сумнівається, що дії таких компаній, як Coca-Cola, можуть чинити тиск на владу.

    Раніше Coca-Cola прогнозувала, що призупинення бізнесу в Росії забере від виручки та операційного прибутку за 2022 рік 1-2%.

    У РФ працює ботлер Coca-Cola Co. - Coca-Cola HBC. У країні компанії належать 10 заводів з виробництва безалкогольних напоїв та соків– у Москві та Московській області (два заводи), Санкт-Петербурзі, Самарі, Єкатеринбурзі, Ростовській області, Новосибірську, Красноярську та Владивостоку.

    Раніше повідомлялося, що компанії Coca-Cola і Pepsi теж припиняють роботу на російському . Після цього на Київщині під обстріл російських військ потрапив завод Coca-Cola. В результаті пошкоджено будівлю та обладнання. ринку. Зауважимо, раніше Coca-Cola заявляла, що не припинятиме співпрацю з Росією. Через це в Україні закликали бойкотувати її продукцію.

    Теги: росія окупанти економіка війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Coca-Cola збирається попрощатися з росіянами