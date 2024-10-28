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Coca-Cola знімає з продажу мільйони пляшок: яка причина

Анастасія Ковальова
glavcom.ua
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Coca-Cola знімає з продажу мільйони пляшок: яка причина
Coca-Cola змушена відкликати з продажу мільйони пляшок напою
фото з відкритих джерел

Причина – технічний збій та можлива наявність у напої металевих фрагментів

Компанія Coca-Cola змушена відкликати з продажу мільйони пляшок напою. Наразі це стосується лише австрійського ринку. Про це інформує АРА.

Coca-Cola HBC Austria GmbH відкличе 28 мільйонів пляшок об'ємом 0,5 літра з полиць австрійських магазинів. Причина – технічний збій та можлива наявність у напої металевих фрагментів.

«Це, мабуть, найбільше відкликання продукції в історії Австрії: 28 мільйонів півлітрових пляшок Coca-Cola, Fanta, Sprite і MezzoMix були повернуті компанії в цій країні з середи», – повідомив місцевий регулятор.

Наразі невідомо, якою буде доля відкликаних пляшок. Повторному використанню вони не підлягають, хіба що ПЕТ-пляшки можуть переробити як вторсировину.

Coca-Cola також наголошує на тому, що вживати напої із терміном придатності від 4 лютого до 12 квітня 2025 року та маркуванням "WP" може бути небезпечно. Якщо хтось вже придбав цей напій, компанія готова компенсувати його вартість.

Нагадаємо, що у підрозділу Coca-Cola значно зросли прибутки в Росії за останній рік. Компанія заробляє більше, ніж до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

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Теги: їжа бізнес Австрія

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