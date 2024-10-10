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Секти та українці. Як не потрапити у пастку

glavcom.ua
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У соцмережах розгорівся гучний скандал через жінку, яка назвала себе «Богородицею» та яка начебто здатна допомогти одужати важкохворим людям
фото з соцмереж

«Європу хвилі містицизму і езотерики, навали божевільних і не дуже пророків накривали і після першої, і після другої світової війни»

Фейсбук обговорює «духовну лідерку», яка оголосила себе Богородицею.

І вона, здається, цілком щиро у це вірить через кукуху що від'їхала без своєчасної медичної допомоги, але при цьому здійснює вчинки, які протирічать моралі і кримінальному кодексу. Наприклад, вимагає гроші у родичів поранених бійців в обмін на «послуги» зі зцілення. Раніше духовна лідерка мала бізнес, в тому числі доволі непогане кафе. А зараз – отак.

В силу того, що війна поки не закінчується, а коли і закінчиться відразу легше не стане, я дещо нагадую собі і читачам.

Перше

Ні, будь які порівняння таких персонажів і більш розвинених сект з системною релігією і церквою видають у вас дурників. Це я вам як агностичний атеїст кажу. Чому?

Практика будь-якої системної поширеної в Україні конфесії (ПЦУ, УГКЦ, РКЦ, протестанти, навіть більшість приходів УПЦ, іслам чи іудаїзму) отаку маячню не передбачає. На системному рівні – точно. Бо всі ці конфесії заперечують магію. А це – саме про магію.

Друге

Ні, ніхто не застрахований від віри у таке. Незалежно від рівня освіти, «критичного мислення» чи ще чогось. Просто тому що психіка кожної людини вразлива. І – особливо – коли зовнішні чи особисті обставини критичні чи непередбачувані. Мислення влаштоване так, що в кризовій ситуації прямує до спрощень.

Тому під час війн, криз, особистих трагедій так легко впасти в один з багатьох напрямів спрощення реальності. Конспірологію і теорію змов від світового уряду (який дуже спрощує надскладний світ) до антивакцинаторів. Магію. Віру у фінансові піраміди чи чудодійних псевдопророків. Езотерику всіх видів від карт таро і гороскопів до візитів до бабок з передбаченнями майбутнього.

Це я вже не кажу про те, що по-справжньому збожеволіти теж набагато простіше в такі часи. Особливо якщо ігнорувати профілактику і профільну медицину. А якщо ви вже повірили що ви пророк, а ще у вас є харизма – то і до індукованого божевілля недалеко.

Третє

Якщо ви думаєте, що після війни це все піде на спад, то ні. Перші роки все буде лише гірше з цим. Бо – незалежно від результатів війни – суспільство і кожну окрему людину чекає пошук відповідей на складні питання. Чи втеча від самих питань. «А щоб шо?». «А чи варто було?». «А чому світ такий несправедливий?». «А як з цим усім жити?». Якщо ви думаєте, що відповіді вам чи мені очевидні – то ні. Це трохи складніше влаштовано.

Європу хвилі містицизму і езотерики, навали божевільних і не дуже пророків накривали і після першої, і після другої світової війни. Навіть Америка пережила зародження всіх найбільш деструктивних сект – в тому числі сумнозвісних саєнтологів – після Другої світової. Тому що війна залишає на суспільстві і людях глибокі рани, навіть якщо ці суспільства, зрештою, технічно перемогли.

Четверте

Закруглимо про релігію. Зараз по всьому західному (та і східному) світу шалено зростає пошесть конспірології, теорій змов, а також віри в магічне. В Британії за 10 років «віра в гороскопи» зросла в три рази. В Україні, в Росії і в США – вдвічі. Так чи інакше у різні магічні практики вірить від 50 до 70% населення європейських та навколо європейських країн. Росія навіть тут виділяється. Там більше 50% вірять у «світовий уряд». От такого ніде більше немає.

Так от, одна з причин, чому люди звертаються до магічного чи ще більш деструктивного для мозку – втрата релігійності. Так, є ще інформаційна революція і нарощування почуття нестабільності. Але якщо раніше невизначеність знаходила втіху у релігійності, то зараз люди активніше шукають ще простіших практик. Ні, магія була силою і під час високої релігійності. Але вона стала набагато сильнішою у пострелігійних суспільствах. До яких і ми, і Європа, і Росія вже відносяться, а США – впевнено прямують.

Тому коли ви критикуєте релігію і думаєте, що маси людей в умовах невизначеності і нестабільності перейдуть від релігійного до більш «прогресивного і критичного мислення», ви глибоко помиляєтесь. Хтось перейде. А хтось «спростить» так, що ви офігієте. Або ваші родичі, коли будуть намагатися витягти вас з секти.

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Джерело
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Теги: росія шахрайство війна гроші бізнес релігія українці послуги гороскоп

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