Дві близькі Росії країни відмовляються від її нафтових танкерів, які потрапили під санкції США

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки збираються запровадити додаткові обмеження проти Російської Федерації

На тлі запровадження нових обмежень нафтопереробні заводи Індії починають вести переговори про постачання з Близького Сходу

Китай та Індія відмовилися приймати у своїх портах танкери з російською нафтою, проти яких були введені санкції США. Про це повідомляє Bloomberg.

За даними журналістів, підсанкційним суднам буде заборонено розвантажуватись у цих країнах. Але заборона не стосується танкерів, зафрахтованих до 10 січня, за умови, що вони розвантажаться до 12 березня.

«Індійські банки вимагатимуть сертифікати походження, щоб переконатися, що нафта не надходить від постачальників, які перебувають під санкціями. Вплив санкцій стане відчутним, коли за два місяці закінчиться період згортання», – заявив неназваний індійський чиновник.

На тлі запровадження нових обмежень нафтопереробні заводи Індії починають вести переговори про термінові постачання з трейдерами з Близького Сходу.

Також відомо, що влада Китаю відмовилася приймати три підсанкційні танкери з більш ніж двома мільйонами барелів російської нафти – на даний момент судна дрейфують у водах на схід від узбережжя КНР.

Нагадаємо, Велика Британія очолила процес відстеження російського «тіньового флоту» на Балтиці, який працюватиме за допомогою штучного інтелекту. На Балтиці розпочали роботу Об'єднані експедиційні сили (JEF), які відстежуватимуть російський тіньовий флот за рахунок роботи штучного інтелекту. Завдання нового органу у визначенні тіньового флоту Росії та подальше попередження балтійських держав про наближення цих небезпечних судів до критично важливої ​​інфраструктури – енергооб'єктів та телекомунікацій.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки збираються запровадити додаткові обмеження проти Російської Федерації. Цього разу під санкції потраплять танкери, які перевозять російську нафту.

До слова, Дані Kpler показують, що у липні 2024 року 83% російської сирої нафти та 46% нафтопродуктів було відправлено тіньовими танкерами. При цьому лише 33% судів було застраховано відомими міжнародними страховиками. Як пише експерт з енергетики Антоніо Гарсія у статті для OilPrice, скорочення ролі основного світового флоту фундаментально підриває важелі цінового обмеження та глобальної торгівлі. Кількість суден тіньового флоту, що вирушають із вантажем із РФ, різко зросла.