США готують санкції проти «тіньового флоту» РФ перед інавгурацією Трампа – Reuters

Інавгурація новообраного американського президента відбудеться 20 січня

Сполучені Штати Америки збираються запровадити додаткові обмеження проти Російської Федерації. Цього разу під санкції потраплять танкери, які перевозять російську нафту. Про це повідомляє Reuters.

Адміністрація чинного президента Джо Байдена хоче посилити підтримку України до повернення у Білий дім Дональда Трампа. Наразі незрозуміло, яким буде підхід республіканця до санкцій проти Росії.

Як зазначають джерела агентства, адміністрація Байдена планує санкції проти танкерів, що перевозять російську нафту, продану за ціною, вищою за встановлений ліміт у $60 доларів за барель. Росія використовувала цей так званий тіньовий флот зі старих суден, щоб обійти ліміт. Експерти із судноплавства наголошують, багато з кораблів менш безпечні і схильні до розливів нафти.

Після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року США запровадили санкції проти десятків таких суден із флоту, який, за оцінками, налічує сотні, щоб скоротити її можливості з фінансування вторгнення.

Через обмеження Росія переорієнтувала свої продажі нафти до Китаю та Індії, які були готові купувати російську сиру нафту, яку зазвичай продають зі знижкою порівняно із загальним ринком, навіть якщо продають за ціною, що перевищує встановлену межу.

Джерела зазначають, що новий пакет санкцій проти РФ буде великим. Санкції, ймовірно, також включатимуть заходи проти людей, залучених до деяких мереж, які торгують нафтою вище встановленої цінової межі.

Нагадаємо, влада європейських країн погодила новий механізм, за яким танкери, які перевозять російську нафту в європейських водах, повинні будуть надати достатню страховку від нещасних випадків.

Раніше Велика Британія запровадила найбільший пакет санкцій проти «тіньового флоту» нафтових танкерів Росії.

До слова, голови Міністерств закордонних справ країн Європейського союзу ухвалили 15-й пакет санкцій проти Росії. Санкції націлені на російський «тіньовий флот» та покликані послабити військово-промисловий комплекс РФ.