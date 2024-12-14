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Росія втратила винищувач Су-30 і три залізничні локомотиви – розвідка

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Росія втратила винищувач Су-30 і три залізничні локомотиви – розвідка
Розвідники знищили російський Су-30
фото з відкритих джерел

Знищено локомотиви, які окупанти використовували для військових потреб

На аеродромі в місті Кримськ, що у Краснодарському краї РФ, згорів російський винищувач Су-30. Про це заявили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

У розвідці також повідомили, що днем раніше, 13 грудня, унаслідок пожежі у Краснодарі були виведені з ладу три російські залізничні локомотиви. Окупанти використовували їх для військових потреб.

«ГУР МО України нагадує – за кожен здійснений проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата», – наголосили військові.

Раніше Генштаб підтвердив ураження одного з найбільших терміналів нафтопродуктів у передмісті Орла. 

Нагадаємо, у ніч проти 14 грудня в російському Орлі пролунали вибухи, очевидці повідомили про атаку на нафтобазу.

12 грудня президент Чечні Рамзан Кадиров заявив про атаку БпЛА на полк поліції спецпризначення у Грозному, за його даними, поранено 4 бійців.

Також у Брянську пізно ввечері 10 грудня пролунала серія вибухів. Після цього спалахнула пожежа на нафтобазі «Транснефті». Російська влада заявила про атаку 10 дронів на область. Про це повідомили російські пабліки та губернатор Брянської області Олександр Богомаз.

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Теги: пожежа влада злочин президент військові Рамзан Кадиров Генштаб Міноборони окупанти винищувач

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