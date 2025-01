Танкерний флот Росії йде на дно. Це вже не випадковість

JAZZ – IMO n° 9337327

Flag (Panama)

DWT 50 548

Type of ship Chemical/Oil Products Tanker

Year of build 2006

Ship manager/Commercial manager SAND GEMI ISLETMECILIGI AS Daire 55, Kat 15, Beybi Giz Plaza, Maslak Meydan Sokak, Maslak Mah, 1, Sariyer, 34398, Istanbul, Turkey.

Registered owner T REX MARITIME & TRADING INC C/O: Sand Gemi Isletmeciligi AS Daire 55, Kat 15, Beybi Giz Plaza, Maslak Meydan Sokak, Maslak Mah, 1, Sariyer, 34398, Istanbul, Turkey.