Повна аналогія з подіями перед крахом СРСР

Ще один танкер з нафтопродуктами РФ зазнав проблем в Балтиці - це вже не випадковість, це вже прояви системних проблем, або знак «карми».

От скажіть мені (або просто подумайте), якими треба бути ідіотами або просто агентами путіна, щоб на фоні того, що РФ починає сипатись, пхати невпих*ємоє з «перемовинами».

Можливо молоді (або не старі) люди не знають цього, а я на своєму досвіді знаю і бачу повну аналогію з подіями перед крахом СРСР – ще раз: РФ почала сипатись...

У ніч на 11 січня 2025 року о 3-00 у танкера JAZZ – IMO n° 9337327, Chemical/Oil Products Tanker, який прямував з російського порту Висоцьк з вантажем до Тунісу, зазнав несправності – щоб ви думали? – двигун, і де б ви думали? на тому самомі місці – на півночі від німецького острова Рюген.

Танкер пару годин дрейфував. Командування з надзвичайних ситуацій у Куксхафені залучило для допомоги аварійно-рятувальний буксир Baltic, який знаходився неподалік для буксирування виведеного з ладу танкера Eventin.

Після початкового усунення несправностей о 3 годині ночі проблеми знову виникли на північ від острова, і танкер знову вийшов з ладу.

О 7 годині ранку він знову вирушив із обмеженим режимом.

Надзвичайна ситуація сталася через кілька днів після того, як 29-30 грудня на південь від порту Ханко у «Джаза» вийшов з ладу двигун і він тривалий час дрейфував у морі (тоді він йшов в баласті, тобто без вантажу – за нафтопродуктами у російський Висоцьк).

Буксир і корабель Turva берегової охорони Фінляндії тоді були направлені на місце події, і Turva стояло поруч з другої половини дня 30 грудня. Існував ризик того, що якір судна не витримає, якщо вітри стали надто сильними.