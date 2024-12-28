Хотів привітати подругу: у Києві затримали хлопця, який запустив феєрверк
Поліція нагадує, що використання піротехнічних засобів під час дії воєнного стану заборонено
У Києві затримали 19-річного хлопця, який запустив феєрверк. Про це повідомила поліція Київщини.
За даними правоохоронців, подія відбулася ввечері 27 грудня на Лісовому масиві у Деснянському районі столиці.
До поліції надійшло повідомлення про те, що невідомий біля багатоповерхівки запустив феєрверк, налякавши місцевих мешканців.
Під час розшукових заходів поліцейські затримали 19-річного місцевого мешканця, причетного до запуску салюту.
Молодик пояснив, що таким чином хотів привітати подругу з днем народження.
За вказаним фактом дізнавачі Деснянського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України - хуліганство.
Вирішується питання про повідомлення порушнику про підозру. За скоєне йому загрожує до пʼяти років обмеження волі.
Нагадаємо, поліцейські затримали чоловіка, який запускав феєрверки з вікна житлового будинку у Подільському районі Києва. Свої дії чоловік пояснив, що таким чином відпочиває, а феєрверк запустив заради веселощів.
А ввечері, 12 листопада, на столичному Академмістечку невідомі запустили феєрверки відразу після відбою повітряної тривоги. Відповідне відео з'явилося у мережі.
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