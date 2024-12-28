Хотів привітати подругу: у Києві затримали хлопця, який запустив феєрверк

Вирішується питання про повідомлення порушнику про підозру

Поліція нагадує, що використання піротехнічних засобів під час дії воєнного стану заборонено

У Києві затримали 19-річного хлопця, який запустив феєрверк. Про це повідомила поліція Київщини.

За даними правоохоронців, подія відбулася ввечері 27 грудня на Лісовому масиві у Деснянському районі столиці.

До поліції надійшло повідомлення про те, що невідомий біля багатоповерхівки запустив феєрверк, налякавши місцевих мешканців.

фото: поліція Київщини

Під час розшукових заходів поліцейські затримали 19-річного місцевого мешканця, причетного до запуску салюту.

Молодик пояснив, що таким чином хотів привітати подругу з днем народження.

фото: поліція Київщини

За вказаним фактом дізнавачі Деснянського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України - хуліганство.

Вирішується питання про повідомлення порушнику про підозру. За скоєне йому загрожує до пʼяти років обмеження волі.

Нагадаємо, поліцейські затримали чоловіка, який запускав феєрверки з вікна житлового будинку у Подільському районі Києва. Свої дії чоловік пояснив, що таким чином відпочиває, а феєрверк запустив заради веселощів.

А ввечері, 12 листопада, на столичному Академмістечку невідомі запустили феєрверки відразу після відбою повітряної тривоги. Відповідне відео з'явилося у мережі.