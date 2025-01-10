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Масштабні санкції проти Росії, зустріч Зеленського з президентом Італії. Головне за 10 січня

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Масштабні санкції проти Росії, зустріч Зеленського з президентом Італії. Головне за 10 січня
Санкції спрямовані як на обмеження нафтових доходів Росії, так і на сферу природного газу
фото: ЕРА/UPG

Уряд Великої Британії услід за США оголосив про запровадження санкцій проти російських компаній «Газпром нефть» та ПАТ «Сургутнефтегаз»

США, Японія та Британія ввели санкції проти енергетичного сектору Росії. Зеленський зустрівся з президентом Італії. На Ростовщині СБУ та Військово-морські сили уразили склад з дронами.

«Главком» склав добірку новин 9 січня, щоб ви були в курсі головних подій:

США, Японія та Британія ввели санкції проти енергетичного сектору Росії

Сполучені Штати запровадили наймасштабніші санкції проти російської енергетики – найбільшого джерела доходу для військової машини Кремля. Про це повідомляє Голос Америки. Під санкції зокрема потрапила найбільша кількість суден – 183 танкерів, багато з яких входить до так званого «тіньового флоту» Росії. Серед підсанкційних компаній – дві великі нафтовидобувні компанії «Газпромнефть» та «Сургутнефтегаз». Санкції торкнулись десятків трейдерів у російських нафтопромислових службах, а також посадовців у сфері енергетики. Санкції націлені і на фінансову систему, яку Росія використовує для переміщення грошей, пов’язаних із торгівлею нафтою.

Японський уряд оголосив нові санкції проти деяких фізичних та юридичних осіб через російську агресію проти України. Загалом 33 організації та 12 фізичних осіб підлягають замороженню активів, відповідно до закону про іноземну валюту та зовнішню торгівлю Японії. Серед них також один громадянин Північної Кореї. Крім того, на 53 організації з низки країн, включаючи Росію та Китай, були накладені нові заборони на експорт та інші заходи.

Уряд Великої Британії услід за США оголосив про запровадження санкцій проти російських компаній «Газпром нефть» та ПАТ «Сургутнефтегаз». Про це йдеться у повідомленні британського уряду. «Велика Британія та США вперше запровадили прямі санкції проти «Газпром нафти» та ПАТ «Сургутнефтегаз», двох російських нафтових гігантів. Ці енергетичні компанії разом виробляють понад 1 млн барелів нафти на день, на суму приблизно 23 млдр доларів на рік за поточними цінами, що перевищує ВВП Ямайки», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що компанії допомагають фінансувати війну РФ проти України.

Зеленський зустрівся з президентом Італії

У Римі президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Італії Серджо Маттареллою. Очільник України розповів про ситуацію на передовій та російський ракетний терор. Про це йдеться на сайті Офісу президента.

Глава нашої держави подякував за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, а також за постійну увагу до нашої країни під час італійського головування в «Групі семи».

«Я памʼятаю всі наші зустрічі, і вони завжди закінчувалися тим, що ми знаходили відповіді на дуже складні питання. Одне зі складних питань – це захист прав людей в Україні, захист нашого суверенітету й територіальної цілісності. Я дуже радий, що ваша позиція на підтримку України, наших людей, наших дітей завжди була стійкою», – сказав Володимир Зеленський.

На Ростовщині СБУ та Військово-морські сили уразили склад з дронами 

У ніч на 10 січня дрони СБУ та ракета «Нептун» відпрацювали по складу зберігання боєприпасів та дронів-розвідників поблизу села Чалтирь у Ростовській області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на джерела в Службі безпеки.

Як зазначають джерела, спочатку безпілотники Служби безпеки «перевантажили» російську ППО, а потім об'єкт атакував «Нептун». Росіяни у соцмережах всю ніч скаржилися на звуки пролітаючих дронів, роботу російської ППО та писали про сильний вибух.

Інформація про багаторазові вибухи поблизу Чалтиря свідчить про вторинну детонацію боєприпасів.

Очільник болгарської партії заявив про «претензії» на Південну Бессарабію: Україна відповіла

Скандальний лідер проросійської болгарської партії Vazrazhdane Костадін Костадінов заявив про «претензії»  його країни на частину Одеської області. Свою заяву, яка повторює наративи Кремля. він оприлюднив у мережі Facebook.  

Заява Костадінова

Костадінов заявив, що «болгари становлять більшість населення Південної Бессарабії (південна частина Одеської області)», і тому нібито «немає нічого логічнішого, ніж повернення регіону назад до складу Болгарії».

«Україна розпадається, і на майбутньому мирному конгресі, який вирішить долю так званої української державності, що не відбулася, Болгарія має заявити свої претензії на болгарську Бессарабію», – додав скандальний політик.

Реакція посольства

Посольство України в Болгарії закликало болгарське керівництво засудити такі заяви Костадінова, який підбурює до руйнації норм міжнародного права, спотворює історичні факти та заохочує переділ кордонів у Європі. Про це йдеться у заяві посольство України в Болгарії у Facebook. 

«Висловлювання лідера партії Vazrazhdane щодо територіальних зазіхань на Україну є неприпустимими для політика країни-члена ЄС, і підтверджують його системне просування наративів Кремля», – наголосили в дипломатичному представництві.  

Парламент запускає процедуру звільнення міністра Галущенка – нардеп

Парламент запускає процедуру звільнення міністра енергетики України Германа Галущенка. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк

«Моя колега та член енергетичного комітету Інна Совсун разом з народними депутатами з різних фракцій запускає реєстрацію постанови про звільнення міністра енергетики», – написав нардеп. 

Железняк закликав колег-депутатів підтримати постанову про відставку Галущенка. 

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