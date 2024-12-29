Авіакатастрофа в Південній Кореї, Греція передасть Україні ракети Sea Sparrow: головне за ніч

У Південній Кореї під час приземлення розбився літак зі 181 людиною на борту, Греція передасть Україні американські ракети Sea Sparrow, Румунія визначилися з датою повторних президентських виборів, Росія відпрацьовує напад на Фінляндію та інші країни на східному фланзі НАТО. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 29 грудня, щоб ви були в курсі подій:

Греція передасть Україні американські ракети Sea Sparrow

Греція планує передати Україні 24 зенітні ракети Sea Sparrow, які є в арсеналі грецьких військово-морських та військово-повітряних сил, але були визнані непотрібними.

Як зазначається, що Sea Sparrow перебували на озброєні грецьких збройних сил майже 40 років, але тепер визнані такими, що не відповідають сучасним військовим стандартам Греції, і більше не використовуються. А Україна вже має необхідні пускові установки для розгортання цих ракет на своїй території.

Однак рішення ще має схвалити Урядова рада закордонних справ і оборони.

Видання зауважує, що для Греції передання Україні ракет Sea Sparrow також є непрямою, але чіткою відповіддю на тиск союзників та партнерів, які закликали Афіни передати Україні ракетні комплекси С-300 або навіть Patriot.

Натомість Греція неодноразово відмовлялася це зробити, оскільки очікувала отримати замість цього рівноцінне озброєння.

У Південній Кореї під час приземлення розбився літак зі 181 людиною на борту

Пасажирський літак Jeju Air зазнав аварії під час посадки в міжнародному аеропорту міста Муан на південному заході Південної Кореї. Літак вилетів за межі злітно-посадкової смуги та врізався в огорожу, після чого загорівся. Наразі відомо про 28 загиблих. Про це повідомляє Yonhap.

Зазначається, що авіакатастрофа сталася о 9:07 ранку за місцевим часом (3:30 за київським часом). Літак, що виконував рейс із Бангкока, на борту якого перебували 175 пасажирів і шість членів екіпажу, розбився під час приземлення в аеропорту Муан, розташованому в провінції Південна Чолла, за 288 кілометрів від Сеула.

Як повідомляється, літак вилетів за межі злітно-посадкової смуги, зіткнувся з огорожею та зазнав значних пошкоджень.

На місці події тривають рятувальні роботи, слідчі встановлюють причини катастрофи.

Керівництво аеропорту повідомило, що літак намагався здійснити аварійну посадку через несправність шасі, пише видання.

Мерц щодо німецьких миротворців в Україні: Має бути консенсус з Росією

Лідер опозиційного німецького блоку ХДС/ХСС та кандидат у канцлери Німеччини Фрідріх Мерц вкотре підтримав постачання ракет Taurus Україні. Але, за його словами, для відправлення німецьких миротворців потрібен консенсус з Росією.

Мерц зазначив, що США, Франція та Велика Британія вже постачають в Україну далекобійні ракети, але водночас все ще не стали «стороною, що воює». Також він назвав ракети Taurus «будівельним блоком для відновлення миру в Україні».

Проте у питанні відправлення миротворців німецький політик виступає за дотримання міжнародного права та наявність міжнародного мандату.

«Якщо буде мирна угода і якщо Україні потрібні будуть гарантії для її забезпечення, то це можна обговорювати лише в тому випадку, якщо буде мандат відповідно до міжнародного права. На цей час я цього не бачу. Я хотів би, щоб цей мандат був у консенсусі з Росією, а не в конфлікті», – сказав Мерц.

На питання про гарантії безпеки для України, окрім членства в НАТО, глава німецького опозиційного блоку заявив, що «ми далекі від перемир'я». Ці питання, за його словами, потрібно з'ясовувати найближчими тижнями або навіть місяцями.

Румунія визначилися з датою повторних президентських виборів

Румунія оголосила дати проведення двох турів президентських виборів. Про це повідомляє Digi24.

Так, на суботньому засіданні урядова коаліція визначила дату виборів президента країни. За даними агентства, вони відбудуться 23 березня (перший тур), та 6 квітня (тур другий) наступного року.

Проєвропейська коаліція, сформована PSD-PNL-UDMR, вже публічно заявила, що підтримує Кріна Антонеску як спільного кандидата. Серед інших кандидатів – Елена Ласконі (USR), Нікушор Дан (незалежний), Калін Джорджеску (незалежний) і Даніель Фунеріу (незалежний).

Росія відпрацьовує напад на Фінляндію та інші країни на східному фланзі НАТО

Росія розпочала навчання, які імітують можливий напад на Фінляндію та країни Балтії. Про це пише Iltalehti Journal.

Згідно з оборонними звітами, Росія відпрацьовує сценарії масштабного нападу із залученням десятків тисяч військових. Джерела в НАТО повідомили, що загалом вважається можливим напад російських військових на Фінляндію, Норвегію чи країни Балтії.

Оцінка загрози показує, що Росія хотіла б створити для себе буферну зону.

«Мислення Росії щодо безпеки відображає прагнення до стратегічної глибини і бажання створити цілісну буферну зону в Європі від Арктики до Балтійського моря і від Чорного моря до Середземного. Згідно з оцінкою загроз НАТО, російські ракетні атаки також будуть спрямовані на Гельсінкі. Основний напрямок російського наступу буде в країнах Балтії», – пише видання.

«На півночі 14-й армійський корпус атакуватиме норвезьке узбережжя з напрямку Мурманська з моря, суші і повітря. У фінську Лапландію росіяни висадять десант. У Фінляндію також вторгнуться російські ракетні війська, розгорнуті на Кольському півострові», – заявили джерела видання.

Прем'єр Молдови пригрозив «Газпрому» арбітражем через припинення поставок газу

Прем’єр-міністр Молдови Дорін Речан 28 грудня засудив рішення російського «Газпрому» припинити постачати газ до країни. Голова уряду не виключив звернення до міжнародного арбітражу. Про це він написав у соцмережі.

«Це рішення знову підтверджує намір Кремля залишити жителів придністровського регіону без світла та тепла в розпал зими. Росія використовує енергію як політичну зброю і перетворює жителів Придністров’я на заручників. Уряд засуджує такі репресивні тактики та наголошує, що не визнає жодних імовірних боргів, наявність яких спростував міжнародний аудит», – заявив Речан.

Також він додав, що Молдова диверсифікувала джерела постачання газу, щоб зменшити залежність від єдиного постачальника для правого берега.

Речан запевнив, що країна готова впоратися з будь-якою ситуацією, що може виникнути через рішення Кремля.

«Водночас уряд ретельно проаналізує правові можливості, включаючи звернення до міжнародного арбітражу для захисту наших національних інтересів і отримання компенсації через рішення Кремля, які спричиняють економічні збитки і впливають на безпеку громадян Молдови», – наголосив прем’єр Молдови.