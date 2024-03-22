Експерт розповів, якими насправді будуть наслідки ударів по російських НПЗ

Заява про те, що удари по російських НПЗ можуть дестабілізувати світовий ринок нафти та нафтопродуктів, викликає дуже великі сумніви

Сергій Куюн переконаний, що заклик не бити по НПЗ країни-агресорки свідчить про те, що «українські атаки дуже результативні»

Директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн у себе в Facebook заявив, що є «дуже великі сумніви» щодо того, що удари по російських НПЗ можуть дестабілізувати світовий ринок нафти та нафтопродуктів.

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На думку експерта, якщо припустити, що російський експорт нафтопродуктів буде падати, то:

на ринок піде більше російської нафти, а отже це буде тягнути ціну на сировину донизу;

росіяни експортують небагато бензину, тому впливу на ринок цього продукту не буде.

«Теоретично можливий підйом цін на дизпальне – це основна експортна позиція РФ. Але практика свідчить, що на зміну зростанню швидко приходе падіння, бо ринок наповнюється з альтернативних джерел. Подивіться на європейський ринок природнього газу: після шоку 2022 року сьогодні ціни на газ впали до мінімуму, сезон взагалі пройшли непомітно», – зазначив Куюн.

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Експерт додав, що аналогічний результат буде й у випадку проблем на КТК (Каспійський трубопровідний консорціум), що транспортує нафту з Казахстану у Новоросійськ. «У світі надлишок цієї сировини. Гадаю, підвищення ціни з початку року з $77 до $86/бар, вже є досить потужним стимулом, щоб нафтові компанії та держави по всьому світі, особливо за межами ОПЕК, почали постачати більше», – переконаний він.

Сергій Куюн додав, що публікація Financial Times про заклик США – це «потужний сигнал «не бийте по російських НПЗ». На його думку, потрапити на шпальти газет йому могли допомогти як «прямі агенти», так і «корисні ідіоти». Усе це, на переконання експерта, свідчить про те, що «українські атаки дуже результативні».

Нагадаємо, Сполучені Штати закликали Україну припинити атаки на енергетичну інфраструктуру РФ, попередивши, що вони можуть призвести до зростання світових цін на нафту, а також бензину в США та зашкодити переобранню президента Джо Байдена. Financial Times пише, що Білий дім «все більше розчаровується в Україні», чиї безпілотники завдали ударів по нафтопереробних заводах, терміналах, складах та сховищах на заході Росії, завдавши шкоди її нафтовим потужностям.

До слова, дрони СБУ за останній час успішно атакували вже 12 нафтопереробних заводів Росії. Про це повідомили джерела «Главкома» у силових структурах.

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Нагадаємо, що в ніч проти 17 березня в російському Слов'янську-на-Кубані пролунала серія вибухів, після яких на одному з підприємств міста почалася пожежа.

Раніше джерела «Главкома» у силових структурах повідомили про успішну атаку на російські нафтопереробні заводи у Самарській області РФ. Ідеться про про Новокуйбишевський, Куйбишевський та Сизранський НПЗ.