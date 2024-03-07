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ISW пояснив, як відсутність західної допомоги вплине на ситуацію на фронті

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
ISW пояснив, як відсутність західної допомоги вплине на ситуацію на фронті
Як вважають аналітики, затримки з допомогою змусять Україну ухвалювати складні рішення
фото: Генштаб ЗСУ

Невизначеність щодо майбутньої допомоги, ймовірно, обмежує українське оперативне планування

Затримки з надання західної допомоги відкладуть зусилля Сил оборони з відновлення ініціативи на всьому театрі бойових дій. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

«Дефіцит матеріальних засобів змушує українські війська доукомплектовувати їх, а невизначеність щодо майбутньої допомоги, ймовірно, обмежує українське оперативне планування», – йдеться у звіті.

Зазначається, що затримки з критично важливою допомогою змусять Україну ухвалювати складні рішення щодо розподілу ресурсів між майбутніми оперативно важливими контрнаступальними операціями та поточними українськими оборонними операціями проти російських нападників, які наразі утримують ініціативу.

ISW нагадує, що президент Володимир Зеленський нещодавно заявив про наміри ЗСУ провести у 2024 році контрнаступальні операції, але водночас наголосив, що першочерговим завданням для України залишається оборона її території.

Також Зеленський зазначив, що Росія готує нову наступальну операцію, яка розпочнеться наприкінці травня або влітку 2024 року. Це, ймовірно, ще більше відтермінує можливості для України підготуватися і розпочати контрнаступальні операції.

«Західна допомога має вирішальне значення як для здатності України сконцентрувати матеріальні та людські ресурси для майбутніх контрнаступальних операцій, так і для її здатності послабити російські зусилля настільки, щоб Україна змогла перехопити ініціативу на всьому театрі військових дій», – зазначають аналітики.

Нагадаємо, Зеленський відповів, скільки б протрималася Україна без допомоги Заходу.

Раніше ISW писав, що поєднання нестачі артилерійських боєприпасів і затримок у наданні західної допомоги у сфері безпеки, ймовірно, може затримати майбутні українські контрнаступальні операції. 

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Теги: фінансування президент Україна росія

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