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Естонія погрожує заблокувати санкції ЄС проти Росії: названо умову

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Естонія погрожує заблокувати санкції ЄС проти Росії: названо умову
Глава естонського МЗС переконаний, що зниження граничної ціни на нафту стане найпотужнішим інструментом проти Москви
фото: ERR

Естонія вимагає, аби пункт про зниження цінової стелі на нафту залишився в санкційному пакеті

Естонія може накласти вето на ухвалення 18-го санкційного пакета ЄС проти Російської Федерації, якщо з нього буде виключено пункт про зниження цінової стелі на російську нафту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ERR.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна заявив, що країна має чітку позицію: зниження цінової стелі на нафту має залишитися в санкційному пакеті. Таллінн наполягає на ухваленні пакета санкцій у первинному вигляді – без пом’якшень і поступок.

Дипломат вважає, що пункт про зниження цінової стелі на нафту міг би стати найпотужнішим інструментом нового пакета обмежень. Міністр зазначив, що в початковій версії документа, підготовленій Європейською комісією, передбачалося зниження стелі з нинішніх $60 до $45 за барель.

Як відомо, ініціативу зниження цінового обмеження намагаються виключити переважно середземноморські країни з розвиненим судноплавством, зокрема Мальта. Саме тому Естонія готова заблокувати весь пакет, якщо компроміс буде досягнутий завдяки цьому елементу.

Міністр вважає, якщо нові санкції США, ініційовані сенаторами Ліндсі Гремом та Річардом Блюменталем, буде ухвалено одночасно з європейським пакетом, це може суттєво посилити тиск на Кремль. Варто зазначити, що чинна цінова стеля на російську нафту діє вже два роки й не переглядалася через небажання західних країн посилювати тиск.

Нагадаємо, ціна на нафту марки Urals в російських портах упала нижче встановленої Заходом стелі у $60. Це сталось через зниження ціни на нафту Brent після укладення ірансько-ізраїльського припинення вогню.

До слова, Угорщина буде готова відмовитись від російської нафти, якщо відновить свою роботу трубопровід «Одеси-Броди». У такий спосіб найбільша нафтова компанія країни Mol могла б отримувати сировину, що доставлятиметься танкерами в український порт.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп пообіцяв поповнити стратегічний нафтовий резерв (SPR) країни за відповідної ринкової кон'юнктури.

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Теги: нафта санкції Естонія Європейський союз

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