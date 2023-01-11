На Обухівщині затримали чоловіка, який розстріляв фермера за борги (відео)

Підприємець привіз борг, але зловмисник почав вимагати відсотки

У Київській області правоохоронці затримали чоловіка, який 9 січня в селі Барахти розстріляв автомобіль місцевого підприємця. Фермер загинув на місці, повідомляє пресслужба ГУ Нацполіції в Київській області.

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Як повідомили у поліції Київщини, 70-річний зловмисник позбавив життя підприємця, який привіз борг, але зловмисник почав вимагати відсотки.

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Під час суперечки нападник дістав рушницю та почав стріляти по автомобілю знайомого. Чоловік загинув на місці. Поліцейські затримали стрільця та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчі Обухівського управління поліції Київщини за фактом умисного вбивства (ч.1 ст.115 ККУ) повідомили про підозру фігурантові. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Як ми писали раніше, поліція оголосила підозру 26-річному жителю села Обуховичі, що на Київщині, який завдав численних ударів руками та ногами майбутній тещі. Від отриманих травм жінка померла.

Крім того, житель Броварів жорстоко вбив свою матір, завдавши їй удари ножем у спину. Після скоєного, юнак ще деякий час перебував вдома разом з батьком та удавав що нічого не сталося.

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На Рівненщині місцевий мешканець був затриманий правоохоронцями за підозру у вбивстві ексдружини. Злочин стався у селі Шпанів Рівненського району у будинку за місцем проживання колишнього подружжя. Підозрюваному загрожує від семи до 15 років позбавлення волі.