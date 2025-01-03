Фінляндія почала обігрівати будинки за допомогою майнінгових ферм

Marathon Digital зігріває майже 80 тис. фінських будинків теплом, виробленим у результаті майнінгу біткойнів

Велика майнінгова компанія Marathon Digital Holdings знайшла нестандартне застосування теплової енергії, що виробляється обладнанням з видобутку криптовалюти. У своєму офіційному обліковому записі в соцмережі X її представники заявили, що використовують «побічний продукт» своїх ферм для обігріву десятків тисяч будинків у Фінляндії. Про це пише Mugglehead Magazine.

За офіційними даними, Marathon Digital використовує технологію централізованого теплопостачання, яка забезпечує практичний спосіб вирішення проблеми надлишкового тепла. Система нагріває воду і потім направляє її підземними трубопроводами для обігріву будинків.

«Ще у червні «головний майнер країни» заявив, що використовує технологію централізованого опалення для усунення надлишкового тепла, що виробляється під час видобутку біткойнів. Ця система централізовано нагріває воду та ефективно направляє її через підземні трубопроводи до будинків», – нагадує видання.

In Finland, we launched a 2-megawatt pilot project to warm a community of 11,000 residents with recycled heat from digital asset computing. Take a look: pic.twitter.com/eIIlncxD3I — MARA (@MARAHoldings) — MARA (@MARAHoldings) June 20, 2024

Пілотний проєкт такої системи опалення Marathon запустила влітку 2024 року: тоді теплом від майнінгу криптовалюти почали обігріватись 11 тис. будинків у фінському регіоні Сатакунта. Нещодавно до цієї опалювальної мережі приєдналося ще 67 тис. будинків.

Mara є найбільшою у світі компанією з майнінгу біткойнів, вартість якої становить приблизно $7 млрд. Він займає помітну позицію в криптопросторі як друга за величиною публічна юридична особа, яка володіє біткойнами, з 44 394 BTC на балансі.

«Переробка тепла для майнінгу біткойнів – це більше не крайовий випадок, це реальна річ, яка реалізується у все більшому масштабі. 80 тис. будинків, які опалюються за допомогою майнінгу біткойнів, є значним, і це лише початок того, що можливо», – сказав венчурний капіталіст Деніел Баттен.

Нагадаємо, Росія для обходу санкцій почала використовувати біткоїн у міжнародній торгівлі. Російські компанії почали використовувати Біткоїн та інші цифрові валюти для міжнародних платежів. Це стало можливим після внесення законодавчих змін, спрямованих на протидію західним санкціям.