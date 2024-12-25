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Бізнес на двох. Стало відомо, на чому заробляють одіозні члени МСЕК Вінниччини

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Бізнес на двох. Стало відомо, на чому заробляють одіозні члени МСЕК Вінниччини
Керівниця МСЕК Вінничини Юлія Даниленко
фото з відкритих джерел

За 2023 рік чистий дохід від реалізації продукції ТОВ «Сонячні фермери» родини Власюка-Даниленко склав 3,37 млн грн

Головний лікар Вінницького обласного центру медико-соціальної експертизи, голова обласної МСЕК №1 Юлія Даниленко та лікар-терапевт обласного МСЕК Віктор Власюк володіють ТОВ «Сонячні фермери», яке спеціалізується на виробництві електроенергії. Про це йдеться у розслідуванні «Главкома» «Королі та королеви МСЕК. Як працювала «Вінницька фабрика інвалідності».

Юридична адреса компанії – Київ, вулиця Пушкінська, 28/9, квартира 24. Тут же прописані кілька фірм синів Власюка Віталія та Владислава. Нині обоє поважні державні мужі: Віталій Власюк працює заступником голови Хмельницької ОДА, а Владислав Власюк – членом Наглядової ради державного «Сенс банку» і радником-уповноваженим президента з питань санкційної політики.

За 2023 рік чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) ТОВ «Сонячні фермери» склав 3,37 млн грн, що майже на 1 млн грн більше, ніж у 2022-му. Також торік у деклараціях Власюка і Даниленко з’явилася «енергетична» стаття доходів. Зокрема, Віктор Власюк задекларував 1,16 млн грн, отриманих від ТОВ «Енера Вінниця». Юлія Даниленко заробила 662,2 тис. грн доходів від цієї ж компанії.

За даними аналітичної системи YouControl, «Енера Вінниця» входить до групи «Енергетичний стандарт», яку контролює російсько-український бізнесмен, Костянтин Григоришин. Фірма займається торгівлею електроенергії.

Варто додати, що сонячна енергетика – це «фішка» багатьох одіозних «мсеківців». Як відомо, сім’я голови МСЕК Хмельниччини Тетяни Крупи теж володіє ТОВ «Солар-Інвест», яке виробляє електроенергію і продає її в єдину енергомережу.  Між іншим, співробітники Державного бюро розслідувань із самого початку прийшли з обшуками до сім’ї Крупи, підозрюючи, що ті заволоділи коштами держпідприємства «Гарантований покупець» шляхом реалізації електроенергії, виготовленої сонячними електростанціями, що розміщені на окремих домогосподарствах. Імовірна сума збагачення, як вважає слідство, склала 12 млн грн. За цим епізодом досудове розслідування продовжується, підозри нікому не оголошено.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО. Зокрема, воно передбачає ліквідацію медико-соціальних експертних комісій з 31 грудня 2024 року. Новий указ Зеленського передбачає, що Міністерство оборони здоров'я розробить зміни до законодавства про те, як людину оцінюватимуть на наявність підстав для інвалідності. Також буде утворено робочі групи із перевірки рішень МСЕК щодо встановлення інвалідності посадовим особам відповідних державних органів.

Згодом уряд затвердив план щодо протидії корупційним та іншим правопорушенням серед МСЕК. Також Кабінет міністрів подав у Верховну Раду законопроєкт про ліквідацію медико-соціальних експертних комісій.

Як відомо, у грудні Верховна Рада схвалила законопроєкт №12178 про ліквідацію медико-соціальні експертних комісій (МСЕК). А 18 листопада президент України Володимир Зеленський підписав закон №11225 про удосконалення роботи медико-соціальних експертних комісій.

До слова, на Хмельниччині правоохоронці викрили керівницю Маріупольської медико-соціальної експертної комісії, яка тимчасово дислокується в області, на вимаганні грошей за оформлення інвалідності.

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Теги: енергетика корупція в Україні електроенергія Вінниччина МСЕК

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