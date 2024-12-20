Зеленський нагородив держнагородами енергетиків
Україна працює з партнерами, щоб збудувати нові об’єкти енергетики
Президент України Володимир Зеленський напередодні Дня енергетика зустрівся з працівниками енергетичної галузі, висловив подяку за їхню самовіддану працю та вручив державні нагороди. Про це повідомляє Офіс президента.
Зеленський наголосив, що українська енергетика протягом трьох років є мішенню російських атак, спрямованих на знищення генерації та енергомереж.
«Щоразу російські удари ракет і дронів спрямовані на завдання максимальної шкоди. І щоразу наші енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути електрику в наші міста і села», – сказав президент.
Очільник України подякував працівникам енергетичної галузі за їхню важку працю, яка забезпечує світло і тепло в домівках українців, попри постійні обстріли. Президент також відзначив зусилля України з відновлення генерації, пошкодженої ворожими атаками, а також із залучення міжнародної допомоги для забезпечення обладнання та будівництва нових об’єктів енергетики.
«У фундаменті всього цього – щоденний героїзм саме таких людей, як ви, і ваші колеги. Уся наша енергетична галузь є прикладом стійкості й професіоналізму», – підкреслив Зеленський.
Як відомо, День енергетика щороку відзначається 22 грудня.
Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський обговорив із президентом Фінляндії Александром Стуббом наслідки потужної масованої атаки Росії на енергетичну інфраструктуру України.
Також повідомлялося, що в галузі енергетики продовжують зростати борги. Зокрема на балансуючому ринку електроенергії вони щомісяця збільшуються на 700-800 млн грн, заявив директор енергетичних програм «Центру Разумкова» Володимир Омельченко.
Омельченко додав, що також зараз збільшуються борги перед інвесторами в «зелену» енергетику. Експерт наголосив, що для залучення інвестицій в будівництво нової енергетики потрібно змінити правила на енергоринку.
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