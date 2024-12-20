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Зеленський нагородив держнагородами енергетиків

Лілія Воробйова
glavcom.ua
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Зеленський нагородив держнагородами енергетиків
Зеленський зауважив, що українська енергетика вже третій рік є мішенню для Росії
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Україна працює з партнерами, щоб збудувати  нові об’єкти енергетики

Президент України Володимир Зеленський напередодні Дня енергетика зустрівся з працівниками енергетичної галузі, висловив подяку за їхню самовіддану працю та вручив державні нагороди. Про це повідомляє Офіс президента.

Зеленський наголосив, що українська енергетика протягом трьох років є мішенню російських атак, спрямованих на знищення генерації та енергомереж.

«Щоразу російські удари ракет і дронів спрямовані на завдання максимальної шкоди. І щоразу наші енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути електрику в наші міста і села», – сказав президент.

Очільник України подякував працівникам енергетичної галузі за їхню важку працю, яка забезпечує світло і тепло в домівках українців, попри постійні обстріли. Президент також відзначив зусилля України з відновлення генерації, пошкодженої ворожими атаками, а також із залучення міжнародної допомоги для забезпечення обладнання та будівництва нових об’єктів енергетики.

«У фундаменті всього цього – щоденний героїзм саме таких людей, як ви, і ваші колеги. Уся наша енергетична галузь є прикладом стійкості й професіоналізму», – підкреслив Зеленський.

Як відомо, День енергетика щороку відзначається 22 грудня.

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Зеленський нагородив працівників енергетичної галузі
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський обговорив із президентом Фінляндії Александром Стуббом наслідки потужної масованої атаки Росії на енергетичну інфраструктуру України. 

Також повідомлялося, що в галузі енергетики продовжують зростати борги. Зокрема на балансуючому ринку електроенергії вони щомісяця збільшуються на 700-800 млн грн, заявив директор енергетичних програм «Центру Разумкова» Володимир Омельченко.

Омельченко додав, що також зараз збільшуються борги перед інвесторами в «зелену» енергетику. Експерт наголосив, що для залучення інвестицій в будівництво нової енергетики потрібно змінити правила на енергоринку.

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Теги: енергетика Володимир Зеленський президент державні нагороди

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