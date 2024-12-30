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Історичний поворот: у Фінляндії вітрова енергія перевершила гідроенергію

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Історичний поворот: у Фінляндії вітрова енергія перевершила гідроенергію
Вітрова енергія стає перспективною для Фінляндії
фото із відкритих джерел

У перспективі Фінляндія може стати європейською енергетичною державою

У Фінляндії відбувся історичний поворот у виробництві електрики – вітрова енергія перевершила гідроенергію. Ще кілька років тому частка вітроенергетики у виробництві електрики була незначною. Про це пише Yle.

Зараз у Фінляндії за допомогою вітру виробляють близько п'ятої частини електрики, а найкращі дні – навіть більше половини.

«Вітрова енергія стала одним із наріжних каменів Фінляндії, і потенціал вітроенергетики може стати величезним. У перспективі Фінляндія може стати енергетичною державою, і, навіть, локомотивом Європи в енергосекторі», – йдеться у матеріалі. 

За словами дослідника Університету LUT Петтері Лааксонена, сумарно вітрова та сонячна енергія могли б скласти у 34 рази більше за торішнє виробництво електроенергії у Фінляндії.

«Ми можемо, за оцінками, виробляти значно більше 10% майбутніх потреб Європи в електроенергії...», – каже дослідник.

Раніше Фінляндія першою у світі створила національний звуковий ландшафт. Музичні композиції являють собою унікальну слухову подорож, в якій природні звуки зливаються з інструментальною музикою. 

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Теги: Фінляндія альтернативна енергетика вітер

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