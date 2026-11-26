Продаж золота став одним зі способів покриття бюджетних потреб Росії на тлі витрат на війну

Росія вже продала близько 75% золота, яке зберігалося у Фонді національного добробуту. Про це повідомив представник польської сторони під час зустрічі міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського з українськими журналістами, на якій був присутній кореспондент «Главкома».

За словами польського представника, російська влада розпродала значну частину золотого запасу Фонду національного добробуту (ФНД) – резерву, який створювали для підтримки економіки та покриття бюджетних потреб у кризові періоди.

Йдеться саме про золото у складі ФНД, а не про всі золоті резерви Росії. Цей фонд є одним із фінансових інструментів російської держави для використання накопичених ресурсів у складні економічні періоди.

Водночас дослідження польського Центру східних досліджень (OSW), опубліковане восени 2026 року, оцінює скорочення золотого запасу ФНД приблизно у 70%: із близько 406 тонн до 130 тонн. Тобто незалежні дані підтверджують, що Москва витратила більшу частину золота, накопиченого у фонді до повномасштабного вторгнення.

Під час зустрічі Сікорський також нагадав про санкційні списки щодо російського військово-промислового комплексу, ініціатором запровадження яких була Польща.

Окремо учасники обговорили можливість використання заморожених російських активів для допомоги Україні. За словами представника польської сторони, Варшава підтримує такий підхід і готова долучитися до механізму гарантій для Бельгії, однак остаточного рішення щодо цього поки немає.

Під час зустрічі польська сторона звернула увагу як на скорочення російських фінансових резервів, так і на необхідність посилення економічного тиску на Москву.

Варто нагадати, що Європа припинить купувати російський газ до кінця наступного року. Навіть Угорщина вже шукає інші джерела постачання. Про це заявив віцепрем'єр-міністр, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час зустрічі з українськими журналістами.