Російська влада визнала напружену ситуацію на паливному ринку, яка виникла, зокрема, через пошкодження нафтопереробних заводів. На тлі ремонтів підприємств уряд розглядає продовження обмежень на експорт бензину та авіаційного керосину. Про це заявив віцепрем’єр РФ Олександр Новак, пише «Главком».

За його словами, ситуація на паливному ринку залишається напруженою через ремонти нафтопереробних заводів. Водночас російська влада намагається якомога оперативніше відновлювати їхню роботу та забезпечувати внутрішній ринок пальним.

Новак також визнав, що російські нафтопереробні підприємства зазнають ударів. Після пошкоджень заводи потребують ремонту, що впливає на обсяги переробки нафти та постачання пального.

Окремо віцепрем’єр повідомив, що рішення щодо можливого продовження заборони на експорт бензину ухвалять у грудні. Крім того, Міністерство енергетики РФ запропонувало продовжити обмеження на вивезення авіаційного керосину, термін дії яких спливає 30 листопада.

За словами Новака, питання імпорту нафтопродуктів залежатиме від можливостей російських нафтопереробних заводів. Влада країни-агресора не виключає оперативних рішень залежно від ситуації на внутрішньому ринку.

Варто нагадати, що російські нафтопереробні заводи скоротили обсяги переробки нафти до найнижчого рівня більш ніж за два десятиліття. Нині підприємства переробляють лише 2,6-2,7 млн барелів на добу – приблизно вдвічі менше, ніж місяць тому.