Головна Світ Економіка
search button user button menu button

G7 підтримала граничну ціну $100 на російські нафтопродукти

Людмила Яцюк
glavcom.ua
G7 підтримала граничну ціну $100 на російські нафтопродукти
Країни встановлюють граничні ціни, щоб скоротити доходи Росії, які допомагають їй продовжувати війну в Україні
фото з відкритих джерел

З 5 лютого 2023 року у світі почнуть діяти дві граничні ціни на російські нафтопродукти

Країни «Групи семи» запропонували Євросоюзу встановити граничну ціну на російські нафтопродукти  $110 за барель, проте вони погодяться і на $100. Про це із посиланням на офіційного представника «Групи семи», повідомляє агентство Bloomberg.

У межах санкцій, запроваджених у відповідь на вторгнення Росії в Україну, з 5 лютого 2023 року у світі почнуть діяти дві граничні ціни на російські нафтопродукти. Одна – для тих нафтопродуктів, які зазвичай торгуються з надбавкою до сирої нафти (дизельне паливо, бензин), інша – для продуктів, які зазвичай торгуються зі знижкою (мазут).

Першу Єврокомісія планує встановити $100 доларів за барель, другий – $45 доларів. «Група семи», до якої входять США, Великобританія, Німеччина, Італія, Канада, Франція та Японія, віддала б перевагу вищій межі – $110, побоюючись стрибків цін і збоїв поставок до Європи, проте «може змиритися і зі ста доларами». Обговорення триває.

Bloomberg з посиланням на профільні агенції вказує, що в останні місяці ціни на бензин і дизельне паливо з Росії трималися вище за $100 за барель, а ф'ючерси на дизельне паливо без урахування російських поставок зараз коштують близько $125 за барель.

Гранична ціна означає, що країни «Групи семи» та Євросоюз надаватимуть страхові та фінансові послуги, пов'язані з російськими нафтопродуктами, лише в тому випадку, якщо їх закупили за граничною ціною або нижче.

У грудні 2022 року почала діяти гранична ціна на російську нафту, яку експортують морем, $60 доларів за барель. У відповідь на це президент Росії Володимир Путін заборонив продаж російської нафти та нафтопродуктів країнам, які дали згоду на граничну ціну.

Після запровадження цінового обмеження ринок російської нафти став дуже непрозорим. За офіційними даними, Росія змушена продавати нафту по $47 за барель, проте реальна ціна, «швидше за все, становить 70-75 доларів за барель», вважає консультант російських та міжнародних компаній з нафтових та газових ринків Сергій Вакуленко.

Країни встановлюють граничні ціни, щоб скоротити доходи Росії, які допомагають їй продовжувати війну в Україні, і водночас не допустити припинення постачання та стрибка світових цін.

Читайте також: Прибуток російських банків у 2022 році рекордно обвалився
Теги: війна росія тероризм нафтопродукти санкції

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Нафтогаз» спрогнозував, чи вистачить Україні газу для проходження цієї зими
«Нафтогаз» спрогнозував, чи вистачить Україні газу для проходження цієї зими
24 сiчня, 12:14
Внаслідок пожежі нібито ніхто не постраждав
У Білорусі горів один із найбільших нафтопереробних заводів
23 сiчня, 13:16
Запроваджено ембарго на морський імпорт до ЄС сирої російської нафти
США та союзники введуть дві граничні ціни на російські нафтопродукти
21 сiчня, 07:44

Економіка

G7 підтримала граничну ціну $100 на російські нафтопродукти
G7 підтримала граничну ціну $100 на російські нафтопродукти
Хорватія виділяє 1 мільйон євро на генератори для України
Хорватія виділяє 1 мільйон євро на генератори для України
«Бабы еще нарожают!» Путін дав команду російським жінкам
«Бабы еще нарожают!» Путін дав команду російським жінкам
Прибуток російських банків у 2022 році рекордно обвалився
Прибуток російських банків у 2022 році рекордно обвалився
Угорщина накладе вето на можливі санкції ЄС проти ядерної енергетики РФ – Орбан
Угорщина накладе вето на можливі санкції ЄС проти ядерної енергетики РФ – Орбан
Виробник танків Leopard готовий до збільшення попиту на боєприпаси до своєї техніки
Виробник танків Leopard готовий до збільшення попиту на боєприпаси до своєї техніки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
16K
«Бабы еще нарожают!» Путін дав команду російським жінкам
13K
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
11K
Лідерку «Батьківщини» Тимошенко помітили на пляжі в Дубаї. Реакція соцмереж
8504
Путін готується здійснити великий наступ: американські аналітики назвали напрямки
7002
Битва істориків: В’ятрович звернувся до Грицака
6126
Сотні ворон «атакують» Києво-Печерську лавру: моторошне відео

Новини

Нідерланди допоможуть енергетиці України: отримано важливий вантаж (фото)
Вчора, 18:31
У Грузії вироблятимуть сучасні дрони-розвідувальники (фото)
Вчора, 18:25
Енергетична тривога в Україні. Нардеп попередив про нову загрозу
Вчора, 16:55
Голова Харківської ОДА розповів, як ексначальник місцевої СБУ Дудін залишив місто напризволяще
Вчора, 15:21
План Б: як австрійці готуються до можливих блекаутів у країні
Вчора, 13:05
Розміром із вантажівку: у NASA попередили про наближення до Землі величезного астероїда
Вчора, 12:54

Прес-релізи

Вперше в Україні презентують видання богослужбового Євангелія у форматі «а́пракос»
Вперше в Україні презентують видання богослужбового Євангелія у форматі «а́пракос»
26 сiчня, 20:12
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту