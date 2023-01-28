G7 підтримала граничну ціну $100 на російські нафтопродукти

Країни встановлюють граничні ціни, щоб скоротити доходи Росії, які допомагають їй продовжувати війну в Україні

З 5 лютого 2023 року у світі почнуть діяти дві граничні ціни на російські нафтопродукти

Країни «Групи семи» запропонували Євросоюзу встановити граничну ціну на російські нафтопродукти $110 за барель, проте вони погодяться і на $100. Про це із посиланням на офіційного представника «Групи семи», повідомляє агентство Bloomberg.

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У межах санкцій, запроваджених у відповідь на вторгнення Росії в Україну, з 5 лютого 2023 року у світі почнуть діяти дві граничні ціни на російські нафтопродукти. Одна – для тих нафтопродуктів, які зазвичай торгуються з надбавкою до сирої нафти (дизельне паливо, бензин), інша – для продуктів, які зазвичай торгуються зі знижкою (мазут).

Першу Єврокомісія планує встановити $100 доларів за барель, другий – $45 доларів. «Група семи», до якої входять США, Великобританія, Німеччина, Італія, Канада, Франція та Японія, віддала б перевагу вищій межі – $110, побоюючись стрибків цін і збоїв поставок до Європи, проте «може змиритися і зі ста доларами». Обговорення триває.

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Bloomberg з посиланням на профільні агенції вказує, що в останні місяці ціни на бензин і дизельне паливо з Росії трималися вище за $100 за барель, а ф'ючерси на дизельне паливо без урахування російських поставок зараз коштують близько $125 за барель.

Гранична ціна означає, що країни «Групи семи» та Євросоюз надаватимуть страхові та фінансові послуги, пов'язані з російськими нафтопродуктами, лише в тому випадку, якщо їх закупили за граничною ціною або нижче.

У грудні 2022 року почала діяти гранична ціна на російську нафту, яку експортують морем, $60 доларів за барель. У відповідь на це президент Росії Володимир Путін заборонив продаж російської нафти та нафтопродуктів країнам, які дали згоду на граничну ціну.

Після запровадження цінового обмеження ринок російської нафти став дуже непрозорим. За офіційними даними, Росія змушена продавати нафту по $47 за барель, проте реальна ціна, «швидше за все, становить 70-75 доларів за барель», вважає консультант російських та міжнародних компаній з нафтових та газових ринків Сергій Вакуленко.

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Країни встановлюють граничні ціни, щоб скоротити доходи Росії, які допомагають їй продовжувати війну в Україні, і водночас не допустити припинення постачання та стрибка світових цін.