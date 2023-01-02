Найбільша газовидобувна компанія держави відзвітувала за 2022 рік

За минулий рік компанія видобула 12,5 млрд м³ природного газу, що лише на 3% менше, ніж за 2021 рік

За 2022 рік «Укргазвидобування» пробурило 47 нових свердловин, що майже дорівнює показнику минулого року

У 2022 році попри війну лише несуттєво зменшилося видобування газу завдяки новим родовищам. Про це повідомляє пресслужба «Укргазвидобування».

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«За минулий рік компанія видобула 12,5 млрд м³ природного газу (товарного), що лише на 3% менше, ніж за 2021 рік. Такий результат став можливим в умовах, коли сотні виробничих об’єктів та одиниць обладнання зазнали обстрілів, багато родовищ та сотні свердловин Укргазвидобування перебували або досі перебувають під окупацією чи поблизу лінії фронту», – йдеться в повідомленні.

За 2022 рік «Укргазвидобування»:

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пробурило 47 нових свердловин, що майже дорівнює показнику минулого року. При цьому буровики компанії встановили одразу два рекорди з буріння за останні як мінімум 15 років: місячної і добової проходки;

виконало 74 гідророзриви пластів, досягнувши ще одного рекорду – найбільшої кількості операцій власним флотом на місяць;

утримало на високому рівні кількість інших операції: 191 капітальний ремонт свердловин, 486 операції колтюбінговими установками, 2 333 геофізичні операції;

обладнало системами механізованого видобутку 141 свердловину – це майже вдвічі більше ніж у 2021 році.

Раніше повідомлялося, скільки іноземних компаній зберігають газ в українських підземних сховищах.