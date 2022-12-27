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Ціни на газ в Європі обвалилися до довоєнного рівня

Юрій Лящук
glavcom.ua
Ціни на газ в Європі обвалилися до довоєнного рівня
Таке зниження ціни фіксується вперше з 21 лютого цього року
фото: pixabay

Ф’ючерси на газ у Європі у вівторок знижуються майже на 6,6%

Ціни на газ в Європі на біржових торгах 27 грудня ввечері впали нижче за 850 доларів за 1 тис. кубометрів. Про це повідомляє UrduPoint.

За даними Лондонської біржі ICE, таке зниження фіксується вперше з 21 лютого цього року.

«Ф’ючерси на газ у Європі у вівторок знижуються майже на 6,6%, впавши нижче 850 доларів за тисячу кубометрів вперше з 21 лютого», – йдеться у повідомленні.

Найближчі ф'ючерси на січневі поставки в хаб TTF впали на 7% – до 849,68 доларів станом на 16:52 GMT.

Раніше повідомлялось, що Європейський Союз готується змінити стелю ціни на газ.

Нагадаємо, на десятому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну німецька енергетична компанія RWE ініціювала арбітражний розгляд проти російського «Газпрому» через недопоставки газу.

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Теги: газ ціни Європейський союз

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