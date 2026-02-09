Головна Світ Економіка
Глава МВФ спрогнозувала майбутню роль долара у світовій економіці

Ростислав Вонс
Ростислав Вонс
Крісталіна Георгієва: «Я не бачу змін у ролі долара найближчим часом»
фото: Facebook/Крісталіна Георгієва

У 2025 році долар подешевшав на 9,5% у порівнянні з основними світовими валютами

Директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва заявила, що не очікує змін у ролі долара у світі найближчим часом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

«Нам не слід захоплюватися короткостроковими коливаннями обмінного курсу. Я не бачу змін у ролі долара найближчим часом», – сказала вона.

Георгієва наголосила, що варто уважно розглянути, чому долар відіграє таку важливу роль у міжнародній валютній системі. За її словами, це пов’язано з «глибиною та ліквідністю ринків капіталу в Сполучених Штатах, розміром економіки та підприємницьким духом США».

Нагадаємо, американський долар переживає, ймовірно, найгірші часи за всю історію. Потенційно можна говорити про те, що він втрачає роль головної валюти світу. І в значній мірі – це наслідок політики президента США Дональда Трампа.

The Economist зазначає, що із січня 2025 року долар втратив десяту частину своєї вартості відносно широкого кошика інших валют. Це позначається на американських фінансових активах. Наприклад, номіновані в євро американські акції майже не зросли за останній рік навіть попри те, що на внутрішніх американських біржах протягом року спостерігалося стрімке зростання на хвилі ентузіазму щодо ШІ-технології.

Крім того, протягом минулого року серед інвесторів сталося кілька епізодів масової паніки, спричинених політикою Вашингтона. Найяскравішим епізодом було стрімке падіння біржових індексів у квітні 2025 року після того, як Трамп оголосив тарифну війну усьому світу. Схожий вплив мали погрози щодо анексії Гренландії.

Раніше повідомлялося, що американський долар демонструє найбільше річне падіння з 2017 року. Банкіри з Волл-стріт прогнозують, що американська валюта буде слабкою у 2026 році. Найбільший ріст серед основних валют щодо ослабленого долара показав євро, підскочивши майже на 14% до понад $1,17 – рівня, який востаннє спостерігався у 2021 році.

