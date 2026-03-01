Головна Світ Економіка
На тлі кризи в Ірані злетять ціни на нафту: подробиці від Reuters

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Незначне підвищення видобутку нафти навряд заспокоїть ринок. Ціни реагуватимуть передусім на ситуацію в Перській затоці
ОПЕК+ підвищила видобуток нафти на 206 тис. барелів на день

Організація країн-експортерів нафти ОПЕК+ погодила незначне збільшення видобутку на тлі ризиків для поставок з Ірану. Найближчим часом можливий стрибок цін. Як інформує «Главком», Reuters попереджає про це 1 березня.

«ОПЕК+ у неділю погодилася на скромне збільшення видобутку на 206 тис. барелів на день із квітня, тоді як війна США та Ізраїлю проти Ірану та відповідь Тегерана призвели до перебоїв у поставках нафти від ключових членів організації на Близькому Сході», – ідеться у повідомленні.

Із посиланням на лідерів Близького Сходу, Reuters також повідомляє, що війна з Іраном може призвести до зростання цін на нафту понад 100 доларів за барель.

«Будь-яке збільшення видобутку OPEC+ буде обмеженим через відсутність резервних потужностей за межами Саудівської Аравії», – додають в агентстві.

Наразі постачання нафти через Ормузьку протоку фактично зупинені після попередження Ірану про закриття судноплавства. Сотні суден залишилися на якірних стоянках, декілька зазнали атак.

Нагадаємо, що протока Ормуз є ключовим маршрутом для світових поставок, через неї проходить понад 20% глобальної нафти.

Також раніше йшлося про те, що ОПЕК+ вже обговорювала збільшення видобутку від 137 тис. до 548 тис. барелів на день.

«Погоджене зростання у 206 тис. барелів на день становить менше 0,2% від глобального постачання. Під час засідання у неділю присутні були лише восьмеро членів OPEC+ – Саудівська Аравія, Росія, ОАЕ, Казахстан, Кувейт, Ірак, Алжир та Оман», – нагадують фахівці.

Аналітики також зазначають, що незначне підвищення видобутку навряд заспокоїть ринок. Ціни реагуватимуть передусім на ситуацію в Перській затоці та реальний стан постачання, а не на відносно невелике збільшення квоти.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Іран запропонував поновити переговори після ударів американських сил, і він погодився провести розмову.

Нагадаємо, Центральне командування США (Centcom) заявило, що троє американських військових загинули, а п'ятеро отримали важкі поранення в рамках операції «Епічна лють» проти Ірану.

Також ексміністр закордонних справ пояснив, як війна США з Іраном вплине на Україну

Теги: війна Дональд Трамп ринок Саудівська Аравія Кувейт переговори Іран нафта

