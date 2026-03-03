США запровадили заходи для стримування цін на нафту

Держсекретар Марко Рубіо заявив про план пом’якшення наслідків операції проти Ірану

Вашингтон оголосив про запуск програми для стабілізації енергетичних ринків після стрибка цін на нафту на тлі операції США та Ізраїлю проти Ірану. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву держсекретаря США Марко Рубіо в ефірі Fox News.

Адміністрація Сполучених Штатів заздалегідь врахувала ризик зростання вартості нафти через військові події навколо Ірану. За словами Рубіо, з 3 березня міністр енергетики Кріс Райт та міністр фінансів Скотт Бессент почнуть реалізацію розробленої програми. «І починаючи з завтрашнього дня, ви побачите, як ми будемо впроваджувати ці етапи, щоб спробувати пом'якшити це», – сказав він.

Держсекретар визнав, що ринки реагуватимуть на події на Близькому Сході, проте наголосив на необхідності враховувати потенційні ризики. «Цей терористичний режим [в Ірані], очолюваний радикальними кліриками, має здатність потенційно перекрити 20% світових енергоресурсів», – заявив Рубіо. Він зазначив, що такий важіль впливу Тегеран має завдяки своєму флоту, і додав, що США мають намір його знищити.

Нагадаємо, що світові ціни на нафту різко підскочили через загострення навколо Ірану. Головна причина: ризики для постачань через Ормузьку протоку. Саме через неї проходить приблизно п’ята частина всієї нафти у світі.

Нафта марки Brent подорожчала більш ніж на 6% і майже досягла 78 доларів за барель. Упродовж дня зростання доходило навіть до 13%. Це найвищий рівень із січня 2025 року та найбільший стрибок за останні чотири роки. Через війну багато танкерів фактично припинили рух через Ормузьку протоку. Судновласники та трейдери взяли паузу через ризики. А через цю протоку транспортується близько 20% світової нафти та великі обсяги газу. Тобто ринок боїться перебоїв.

До слова, Дональд Трамп став лідером серед сучасних американських президентів за інтенсивністю застосування військової сили проти інших держав. За час свого правління він санкціонував атаки на сім країн, серед яких Іран, Нігерія та Венесуела раніше ніколи не були мішенями для армії США. Статистика свідчить, що лише за 2025 рік кількість окремих авіаударів під його керівництвом перевищила сукупні показники адміністрації Байдена за чотири роки.