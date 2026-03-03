Зупинка роботи аеропорту Дубая завдає мільярдних збитків світовій економіці

Для Дубая авіація не є просто галуззю, це фундамент всієї економіки

Через загострення воєнного конфлікту та масовані ракетні обстріли з боку Ірану один із найбільших авіаційних вузлів світу, Міжнародний аеропорт Дубая (DXB), фактично припинив роботу. Про це пише «Главком» із посиланням на NDTV.

Перекриття ключових повітряних коридорів змусило авіакомпанії скасувати або перенаправити сотні рейсів, що спричинило справжній логістичний колапс. Масштаби зупинки вражають, адже щодня цей хаб обслуговує понад 260 тис. пасажирів, а на початку 2026 року тут було зафіксовано абсолютний рекорд – 324 тис. мандрівників за одну добу.

Разом із пасажиропотоком стрімко падають і доходи. Найсильнішого удару зазнала авіакомпанія Emirates, щоденна виручка якої становить близько $100 млн. Зупинка головного хабу означає миттєву втрату цього обороту, що також зачіпає перевізника flydubai та понад сотню іноземних компаній, які використовують Дубай як міст між континентами. Експерти оцінюють, що кожна хвилина простою аеропорту DXB коштує приблизно $1 млн, враховуючи збитки авіації, логістики та туристичного сектору. Таким чином, лише за одну добу економічні втрати можуть сягати від кількох сотень мільйонів до $1 млрд.

Для Дубая авіація не є просто галуззю, це фундамент всієї економіки. Згідно з останніми даними, авіаційний сектор забезпечує 27% ВВП міста та підтримує кожне третє робоче місце. У 2023 році внесок галузі в економіку склав близько $37 млрд. Зупинка аеропорту автоматично позбавляє термінали доходів від зборів та безмитної торгівлі, які в нормі приносять від $10 до $18 млн щодня. До цього додаються величезні втрати готелів, ресторанів та торгових центрів, що орієнтовані на транзитних туристів.

Криза вже почала впливати на суміжні сфери, зокрема на ринок нерухомості та морські перевезення через порт Джебель-Алі, які залежать від відкритості та стабільності регіону. Фінансові ринки відреагували на події падінням основного фондового індексу Дубая на 1-2%, що еквівалентно втраті близько $5 млрд капіталізації. Наразі інвестори та бізнес змушені переглядати свої прогнози прибутків, оскільки стабільність одного з найважливіших комерційних центрів планети опинилася під загрозою через війну.

Як відомо, з 28 лютого на 1 березня Дубай зіткнувся з безпрецедентною атакою, яка зруйнувала репутацію міста як безпечного світового центру. Масований удар іранськими безпілотниками «шахед» та балістичними ракетами прийшовся не по військових об'єктах, а безпосередньо по серцю мегаполіса. За повідомленнями Bloomberg, те, що починалося як чергове загострення в регіоні, переросло у прямі влучання в елітні готелі, житлові квартали та критичну транспортну інфраструктуру найбагатшого міста ОАЕ.

Нагадаємо, Об'єднані Арабські Емірати заявили про закриття свого посольства в Тегерані та відкликання посла та дипломатичного персоналу після прямих ракетних атак Ірану на їхню територію.

У своїй заяві Міністерство закордонних справ ОАЕ заявило, що це рішення було прийнято у відповідь на відверті ракетні атаки Ірану, які вразили цивільні об’єкти, включаючи житлові райони, аеропорти, порти та об’єкти сфери послуг.