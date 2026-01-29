Головна Думки вголос Михайло Непран
Михайло Непран Перший віце-президент Торгово-промислової палати України

Останні доларові новації Трампа. Чи треба бігти в обмінні пункти?

фото: Getty Images

Чому Трамп радіє рекордному падінню долара?

Під час другої інавгурації президент Дональд Трамп заявив про настання золотої ери. І ось на наших очах золото справді набуває давно втраченої сили, зокрема й за рахунок стрімкого падіння долара цього тижня. Ринки й інвестори схвильовані, а Трамп - ні. І його радість багатьох лякає найбільше.

Що у світі було до долара

Сьогодні нам здається, що долар був завжди. Що це вічна валюта, мірило всіх цін і головна фінансова опора світу. Але історія каже інше. У різні епохи у світі було декілька фінансових центрів, і залежно від того, де знаходився центр сили, там була й головна валюта, на яку рівнялися в міжнародних розрахунках. Всі ці валюти забезпечувались золотом та сріблом.

У XVIII – на початку XIX століття передовою країною Європи була Франція. Париж фактично вважався столицею світу, а франком можна було вільно розраховуватися мірою вартості для багатьох товарів.

У другій половині XIX століття і до середини XX століття світовим фінансовим центром став Лондон – столиця Британської імперії. Лондон був столицею імперії, де ніколи не заходило сонце. Фунт стерлінгів був міцною, стабільною імперською валютою, на яку рівнялися інші країни й працювала Ост- індська корпорація.

Друга світова війна серйозно похитнула фінансове лідерство Європи. Світ почав шукати тиху гавань – і знайшов її у Сполучених Штатах. Нью-Йорк став новою фінансовою столицею світу, а долар головною валютою міжнародних розрахунків. Через 30 років після Бреттон-Вудських угод долар відвʼязали від золота. Долар продовжив бути основою світової платіжної системи вже за рахунок довіри до економіки США, їхньої політичної стабільності та здатності виконувати свої зобов’язання.

Долар і сьогодні все ще доволі надійна гавань для людей, країн і компаній всюди по світу у глобальній турбулентності, як:

  • головна валюта світу;
  • мірило цін на нафту, зерно, метали;
  • основа резервів і заощаджень багатьох країн.

А американські казначейські облігації є не способом швидко заробити; а гарантією повернення коштів. Саме тому інвестори купують американські облігації з дохідністю 1,5–2–3%, а не через жадібність. І саме тому українські облігації з дохідністю 15–18% насправді не про вигоду, а про ризик.

Американські облігації з дохідністю 1,5–3% готові купувати в усьому світі, бо там платять не за “заробіток”, а за гарантію повернення. Українські облігації з дохідністю 15–18% у більшості випадків купують всередині країни, бо така висока дохідність — це плата за військовий ризик.

Висока ставка – це завжди плата за невизначеність.

Що робить Трамп і чому він послідовний

Дональд Трамп не випадковий у своїх оптимістичних заявах і діях. Він достатньо послідовний. Його гасло Make America Great Again спрямоване передусім на вирішення внутрішніх проблем, а не на підтримку міжнародного статусу долара.

Серед внутрішніх завдань США:

  • наростити експорт;
  • оживити промисловість;
  • дати можливість американському бізнесу заробляти більше;
  • створювати робочі місця.

Тому, вітаючи послаблення долара або думаючи про таке послаблення, Трамп думає не про міжнародний статус США, а в першу чергу про внутрішні ринки, простого американця, американське виробництво та американську економіку. Стійкість якої і є гарантом американської величі й домінування

Логіка проста:

  • сильний долар - добре для імпорту і споживання;
  • слабший долар - добре для експорту і промисловості.

У чому ризик

Проблема не в самому слабшому доларі. Проблема у сигналі. Фінансові ринки живуть не лише цифрами, а очікуваннями.

Якщо президент каже «мені байдуже», інвестор думає: а що буде завтра?

Звідси:

  • продаж долара;
  • перехід у золото;
  • розмови про пошук альтернатив долару.

Це не паніка. Але підвищення ціни ризику.

Макроекономічна дилема: експорт чи інфляція

У цій точці важливо зрозуміти одну макроекономічну річ: усі уряди у світі зацікавлені в експорті, а отже й у тому, щоб національна валюта була трохи слабшою до долара. Але водночас над кожним таким рішенням висить інша загроза - інфляція, яка дуже швидко знецінює будь-які додатково зароблені гроші і б’є по добробуту населення.

Саме тому країни з потужною експортною економікою: Південна Корея, Китай, Японія - роками вели тонку, філігранну гру з валютним курсом. З одного боку підтримували експортера, з іншого - жорстко контролювали інфляцію і не допускали збіднення власних громадян.

Для них курс валюти ніколи не був самоціллю. Це був лише інструмент балансу між зростанням і стабільністю.

Український приклад: чому важлива прогнозованість

Уявіть, що ви, шановний читачу, перенеслися на 20 років назад і зайшли в модний магазин у київському Пасажі купити імпортне взуття. Формально ціна у валюті одна. Але якщо платити в гривні — ви переплачуєте щонайменше в півтора раза, а інколи й удвічі.

Чому так? Тому що продавець закладав не поточний курс, а ризик його різкої зміни завтра. Ті часи – в минулому.

Сьогодні прогнозований курс долара, який оголошують уряд і Національний банк, дає стабільність.

Фетишизація долара і складність вибору

Стабільність долара дає ілюзію для багатьох українців, що все добре. Я це називаю фетишизацією долара.

Навіть коли з точки зору економіки варто було б трохи зробити гривню слабшою для підтримки експорту, це завжди викликає негативний резонанс всередині країни через страх інфляції.

Тому це не проста ситуація, коли треба знайти золоту середину між підтримкою експортерів і недопущенням інфляції.

Висновок

Поки що ситуація у США і у нас залишається стабільною. Тому закиди, девізи та дії Трампа на українців і на нашу економіку навряд чи найближчим часом радикально вплинуть. А що буде в перспективі – життя покаже. Але точно, чого не треба робити, це бігти в банк продавати або купувати долар.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
