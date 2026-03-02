Ціни на нафту оновили пікові значення: причина

Brent різко зріс через ескалацію навколо Ірану та ризики для Ормузької протоки

Світові ціни на нафту 2 березня різко підскочили через загострення навколо Ірану. Головна причина – ризики для постачань через Ормузьку протоку. Саме через неї проходить приблизно п’ята частина всієї нафти у світі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Bloomberg.

Нафта марки Brent подорожчала більш ніж на 6% і майже досягла 78 доларів за барель. Упродовж дня зростання доходило навіть до 13%. Це найвищий рівень із січня 2025 року та найбільший стрибок за останні чотири роки. Через війну багато танкерів фактично припинили рух через Ормузьку протоку. Судновласники та трейдери взяли паузу через ризики. А через цю протоку транспортується близько 20% світової нафти та великі обсяги газу. Тобто ринок боїться перебоїв.

Інвестор Харіс Хуршид пояснив: якщо рух суден швидко відновиться або ситуація почне заспокоюватися, ціни можуть трохи знизитися. Якщо ж напруга збережеться – нафта залишатиметься дорогою. Аналітики Citigroup вважають, що найближчими днями Brent може коштувати 80-90 доларів за барель. Вони припускають, що ситуація або стабілізується протягом одного-двох тижнів, або США підуть на деескалацію.

Аналітики JPMorgan зазначають: якщо протока залишиться закритою близько 25 днів, країнам Близького Сходу доведеться тимчасово скоротити видобуток, бо просто не буде де зберігати нафту. 2 березня Brent зросла на 6,4% – до 77,57 долара. Американська нафта подорожчала до 71,17 долара. Водночас фондові ринки відреагували падінням: японський Nikkei знизився на 1,3%, а ф’ючерси на європейські та американські індекси впали на 0,6–1,4%.

На цьому тлі російська нафта Urals продається значно дешевше за Brent – із дисконтом понад 30 доларів. Це найбільша різниця з 2023 року. Наприкінці лютого Urals коштувала близько 40-42 доларів за барель, тоді як російський уряд розраховував на середню ціну близько 59 доларів у 2026 році.

Нагадаємо, що організація країн-експортерів нафти ОПЕК+ погодила незначне збільшення видобутку на тлі ризиків для поставок з Ірану. Найближчим часом можливий стрибок цін.

До слова, компанія Saudi Aramco зупинила роботу свого нафтопереробного заводу в Рас-Танурі в Саудівській Аравії після удару безпілотника. Цей завод, один з найбільших у світі, може переробляти 550 тис. барелів нафти на добу. Завод, розташований на березі Перської затоки, був закритий у понеділок вранці як запобіжний захід, поки Aramco оцінює збитки. Пожежа на об'єкті була локалізована.