Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Один з найбільших нафтопереробних заводів зупинив роботу

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Один з найбільших нафтопереробних заводів зупинив роботу
Нафтопереробний завод Aramco в Рас-Танурі є одним з найбільших у світі
фото: скриншот з відео

Завод може переробляти 550 тис. барелів нафти на добу

Компанія Saudi Aramco зупинила роботу свого нафтопереробного заводу в Рас-Танурі в Саудівській Аравії після удару безпілотника. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Цей завод, один з найбільших у світі, може переробляти 550 тис. барелів нафти на добу. Завод, розташований на березі Перської затоки, був закритий у понеділок вранці як запобіжний захід, поки Aramco оцінює збитки. Пожежа на об'єкті була локалізована.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

Ціна на сиру нафту в Лондоні зросла на 9,7% після того, як у вихідні розпочалися військові дії на Близькому Сході: США та Ізраїль атакували Іран, а Тегеран у відповідь випустив сотні ракет і дронів по країнах регіону.

«Атака на важливі об'єкти енергетичної інфраструктури є кошмарним сценарієм для нафтових ринків, оскільки морське судноплавство через важливу протоку Ормуз вже практично зупинилося через ескалацію напруженості», – наголошує агентство.

Нагадаємо, організація країн-експортерів нафти ОПЕК+ погодила незначне збільшення видобутку на тлі ризиків для поставок з Ірану. Найближчим часом можливий стрибок цін.

До слова, Сполучені Штати та Ізраїль планували завдати ударів по Ірану на тиждень раніше, однак відклали операцію з розвідувальних і оперативних причин, зокрема через погодні умови.

Читайте також:

Теги: нафта Саудівська Аравія війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чотири людини отримали поранення
Іранський БпЛА атакував нафтовий танкер Skylight під прапором Палау
Вчора, 14:32
Рятувальники та мешканці розбирають завали після американо-ізраїльського удару по початковій школі для дівчат у Мінабі
В Ірані загинули понад 100 дівчат внаслідок американо-ізраїльського удару по школі
Вчора, 04:50
Військові дії не є разовою акцією відплати за ранкові удари Ізраїлю та США
Іран оголосив кінцеву мету війни проти Ізраїлю та США
28 лютого, 13:26
У Міністерстві закордонних справ України заявили, що тисячі військових КНДР загинули, воюючи на боці Росії.
«Пишатися нічим». КНДР показала на параді військових, які воювали проти України
27 лютого, 15:58
Навіщо Кремль розганяє міф про «ядерну передачу» Україні
Фейкова «ядерка» як ширма для провалу війни
25 лютого, 09:47
Американський лідер заявив, що США отримали понад 80 млн барелів нафти
Глава Білого дому розповів, скільки нафти Сполучені Штати отримали від Венесуели
25 лютого, 07:14
Молодший сержант Ананій Ковальчук (праворуч)
Молодший сержант Ананій Ковальчук: Коли ми йшли на війну у 2022-му, все діставали самі. Зараз у військових є все
24 лютого, 11:00
Сили оборони відбили позиції на Дніпропетровщині – DeepState
Сили оборони відбили позиції на Дніпропетровщині – DeepState
21 лютого, 23:59
Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 67 центів
Ціни на нафту знизилися: що стало причиною
9 лютого, 09:10

Економіка

Один з найбільших нафтопереробних заводів зупинив роботу
Один з найбільших нафтопереробних заводів зупинив роботу
На тлі кризи в Ірані злетять ціни на нафту: подробиці від Reuters
На тлі кризи в Ірані злетять ціни на нафту: подробиці від Reuters
Бельгія вперше затримала танкер тіньового флоту Росії. Зеленський відреагував
Бельгія вперше затримала танкер тіньового флоту Росії. Зеленський відреагував
ОПЕК+ неочікувано збільшила видобуток на тлі війни з Іраном
ОПЕК+ неочікувано збільшила видобуток на тлі війни з Іраном
Paramount Skydance придбала Warner Bros за $110 млрд
Paramount Skydance придбала Warner Bros за $110 млрд
Німеччина починає відроджувати металургію: стрімке зростання після тривалого скорочення
Німеччина починає відроджувати металургію: стрімке зростання після тривалого скорочення

Новини

Хорватія завершила розмінування своєї території після югославської війни
Сьогодні, 08:35
В Україні без опадів: погода на 2 березня
Сьогодні, 05:59
Текст нового українського правопису готовий до публікації – Бережна
Вчора, 14:47
В Україні туман, місцями ожеледиця: погода на 1 березня
Вчора, 05:59
В Україні туман та ожеледиця: погода на 28 лютого
28 лютого, 05:59
Лондон врятував єдиний в країні завод військових гелікоптерів
27 лютого, 20:09

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua