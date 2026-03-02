Один з найбільших нафтопереробних заводів зупинив роботу

Нафтопереробний завод Aramco в Рас-Танурі є одним з найбільших у світі

Завод може переробляти 550 тис. барелів нафти на добу

Компанія Saudi Aramco зупинила роботу свого нафтопереробного заводу в Рас-Танурі в Саудівській Аравії після удару безпілотника. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Цей завод, один з найбільших у світі, може переробляти 550 тис. барелів нафти на добу. Завод, розташований на березі Перської затоки, був закритий у понеділок вранці як запобіжний захід, поки Aramco оцінює збитки. Пожежа на об'єкті була локалізована.

Ціна на сиру нафту в Лондоні зросла на 9,7% після того, як у вихідні розпочалися військові дії на Близькому Сході: США та Ізраїль атакували Іран, а Тегеран у відповідь випустив сотні ракет і дронів по країнах регіону.

«Атака на важливі об'єкти енергетичної інфраструктури є кошмарним сценарієм для нафтових ринків, оскільки морське судноплавство через важливу протоку Ормуз вже практично зупинилося через ескалацію напруженості», – наголошує агентство.

Нагадаємо, організація країн-експортерів нафти ОПЕК+ погодила незначне збільшення видобутку на тлі ризиків для поставок з Ірану. Найближчим часом можливий стрибок цін.

До слова, Сполучені Штати та Ізраїль планували завдати ударів по Ірану на тиждень раніше, однак відклали операцію з розвідувальних і оперативних причин, зокрема через погодні умови.