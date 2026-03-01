Головна Світ Економіка
Бельгія вперше затримала танкер тіньового флоту Росії. Зеленський відреагував

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
За словами Зеленського, важливо модернізувати європейське законодавство, щоб танкери, які перевозять російську нафту, не просто зупинялися, а вилучалися
фото з відкритих джерел

Операція отримала назву «Блакитний порушник»

У ніч проти неділі, 1 березня, Бельгія та Франція затримали нафтовий танкер, що належить російському тіньовому флоту. Судно супроводили до порту Зебрюгге, де його пізніше заарештували. Як інформує «Главком», про це повідомив міністр оборони Бельгії Тео Франкен.

За його словами, операцію під назвою «Блакитний порушник» провела група «надзвичайно відважних військовослужбовців».

«Без свого тіньового флоту Путін не може воювати проти невинних українців. Тому ми вилучаємо ці кораблі. Один за одним. Доки його агресивна війна не припиниться», – написав Франкен.

Він зазначив, що попри невеликі розміри, Бельгія є засновницею НАТО та ЄС і серйозно ставиться до своїх обов’язків.

«Після років занепаду та відмови від своїх обов’язків Бельгія нарешті повернулася. Коли це важливо, ми не ховаємося. Ми виступаємо», – заявив бельгійський міністр оборони.

Прем’єр-міністр країни Барт де Вевер додав, що Бельгія дотримуватиметься міжнародного морського права та гарантуватиме безпеку своїх територіальних вод.

Тим часом, президент Франції Еммануель Макрон поділився кадрами захоплення танкера «тіньового флоту».

«Серйозний удар для «тіньового флоту»: у Північному морі наші гелікоптери ВМС Франції минулої ночі сприяли захопленню бельгійськими силами нафтового танкера під міжнародними санкціями. Європейці рішуче налаштовані перекрити джерела фінансування російської агресивної війни в Україні шляхом запровадження санкцій», – написав під відео Макрон.

Відреагував на затримання танкера і президент України Володимир Зеленський.

«Рішуче рішення Бельгії про вилучення танкера з «тіньового флоту» Росії минулої ночі. Це конкретне судно вже давно перебуває під санкціями США, ЄС та Великої Британії, але, тим не менш, продовжує незаконно транспортувати російську нафту, використовуючи фальшивий прапор та підроблені документи. Ми вітаємо ці рішучі дії проти плавучого гаманця Москви та дякуємо Франції за підтримку операції», – зазначив він.

За словами Зеленського, важливо модернізувати європейське законодавство, щоб танкери, які перевозять російську нафту, не просто зупинялися, а вилучалися, а їхня нафта використовувалася для безпеки Європи.

«Ми повинні бути рішучими. Росія діє як мафіозна організація, і відповідь має відповідати цій реальності. Якщо вони відкидають правила заради війни, правила повинні передбачати чітку та тверду відповідь», – наголосив президент.

Нагадаємо, Україна разом із партнерами посилює стратегічний тиск на морську логістику Росії. Головна ціль – тіньовий флот, який дозволяє Кремлю обходити санкції та фінансувати війну за рахунок експорту нафти.

Читайте також:

Теги: правила росія війна путін Франція Бельгія Володимир Зеленський Еммануель Макрон президент нафта

