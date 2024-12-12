Фінляндія відмовляє в наданні притулку росіянам, які втекли від мобілізації

Громадяни Росії, які просили притулок у Фінляндії через побоювання бути відправленими на війну, розпочали отримувати відмови в листопаді

Наразі у Фінляндії перебуває близько 500 прохачів притулку, у заявках яких причиною вказано загрозу мобілізації чи призову

Міграційна служба Фінляндії розпочала відмовляти громадянам Росії, які просили притулок через побоювання мобілізації. Про це пише Satakieli.

Представник правозахисної організації Initiative for Resistance and Dialogues Ry Микита Кириллов повідомив, що за останні два місяці щонайменше п’ять росіян отримали відмову в наданні притулку. Satakieli відомо ще про два такі випадки.

За словами Кириллова, фінська влада обґрунтовує свою позицію тим, що «часткова мобілізація» в Росії фактично завершилася і претендентам на отримання притулку нічого не загрожує.

Зазначається, що президент РФ Володимир Путін оголосив про «часткову мобілізацію» 21 вересня 2022 року. 1 листопада того ж року він заявив, що мобілізацію завершено, проте указу про це так і не підписав. Кириллов вказує, що строки та масштаби мобілізації в указі про початок мобілізації залишилися засекреченими.

Микита Кирилов проаналізував позитивні рішення щодо надання притулку росіянам у Фінляндії у 2024 році. Він з’ясував, що притулок жодного разу не надали через загрозу примусового відправлення на фронт. За його даними, наразі у Фінляндії перебуває близько 500 прохачів притулку, у заявках яких причиною вказано загрозу мобілізації чи призову.

«Близько 30% із них не пройшли навіть першої співбесіди, а 60–70% усе ще перебувають у процесі», – розповів він.

Як розповів голова юридичного відділу «Руху свідомих відмовників» Артем Клига «Агентству», громадяни Росії, які просили притулок у Фінляндії через побоювання бути відправленими на війну, розпочали отримувати відмови в листопаді. До цього прохачі притулку не отримували інформації щодо розгляду їхніх заяв.

Нагадаємо, Російська Федерація планує залучити у збройні сили більше контрактників, щоб принаймні на деякий час уникнути чергової масової мобілізації. Саме вона може підірвати підтримку війни серед населення. Про це повідомило видання Bloomberg з посиланням на трьох неназваних співрозмовників, поінформованих про обговорення цього питання. У матеріалі зазначається, що Кремль прагне не повторити вересневу мобілізацію 2022 року, яка похитнула довіру суспільства та спровокувала втечу з країни мільйона росіян. Тому військове керівництво хоче залучити більше контрактників.