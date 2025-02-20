Стало відомо, яку суму витратить Міноборони на закупівлю FPV-дронів у 2025 році

Міноборони: Понад 44 млрд грн сплановано на закупівлю FPV, включно з моделями на оптоволокні

Міністерство оборони України представило плани закупівель безпілотних літальних апаратів на 2025 рік

Міністерство оборони України цього року купить FPV-дронів на 44 млрд грн. Це стало відомо під час зустрічі з представниками спілки «Технологічні сили України», повідомляє пресслужба Міноборони.

Учасники заходу обговорили питання масштабування виробництва та постачання безпілотних систем для Збройних сил України, а також спрощення бюрократичних процедур, що дозволить оперативніше інтегрувати нові моделі дронів у війська.

«Якщо минулого року основний фінансовий ресурс був спрямований на закупівлю далекобійних deepstrike, то цього року понад 44 млрд грн сплановано на закупівлю FPV, включно з моделями на оптоволокні», – зазначив директор Департаменту політики закупівель Міноборони Гліб Канєвський.

Окрему увагу учасники зустрічі приділили скороченню часу доставки дронів від виробництва до бойових підрозділів, а також розширенню кола постачальників і виробників оборонної продукції.

Нагадаємо, міністерство оборони допустило до експлуатації у підрозділах Сил оборони безпілотні авіаційні комплекси U13 і U15 українського виробництва. Як повідомляють у оборонному відомстві, дрони цих комплексів призначені для знищення захищених вогневих позицій, бронетехніки та живої сили противника. FPV-дрони U13 і U15 відрізняються розмірами рами та показниками корисного навантаження.

До слова, європейська компанія Helsing передасть Україні 6 тис. ударних безпілотників, оснащених штучним інтелектом. Зазначається, що це вже друга партія дронів, виготовлена на замовлення України, після постачання 4 тис. одиниць раніше.

Також завод Rheinmetall з виробництва боєприпасів на території України запрацює у 2026 році. Про це заявив керівник німецького концерну Армін Паппергер у інтерв’ю Deutsche Welle.

За його словами, в Україні будівництво триває повільніше, аніж в Німеччині, оскільки там «практично усунуті бюрократичні бар'єри». А втім, продовжив Паппергер, загалом співпраця з Міноборони України розвивається добре.