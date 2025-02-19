Головна Київ Новини
search button user button menu button

Пошкоджений будинок та автівки: наслідки дронової атаки РФ на Київщині

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Пошкоджений будинок та автівки: наслідки дронової атаки РФ на Київщині
У Вишгородській громаді зафіксовано незначні пошкодження приватного будинку
фото: Національна поліція України/Facebook

Поліція Київщини закликала громадян під час повітряних тривог прямувати до укриттів

Сьогодні, 19 лютого, окупанти завдали чергового удару безпілотниками по Київській області. Внаслідки атаки Росії на столичний регіон зафіксовано пошкодження будинку та автівки. Про це повідомляє поліція Київської області. 

Повідомляється, що станом на 8:40 у Фастівському районі пошкоджено два автомобілі.

У Фастівському районі Київщини внаслідок атаки росіян пошкоджено два автомобілі
У Фастівському районі Київщини внаслідок атаки росіян пошкоджено два автомобілі
фото: Національна поліція України/Facebook

«Крім того, у Вишгородській громаді незначні пошкодження приватного будинку. Інформація про постраждалих наразі відсутня», – йдеться у повідомленні.

У Вишгородській громаді зафіксовано незначні пошкодження приватного будинку
У Вишгородській громаді зафіксовано незначні пошкодження приватного будинку
фото: Національна поліція України/Facebook

Поліція Київщини закликала громадян під час повітряних тривог прямувати до укриттів, дотримуватися правил безпеки та повідомляти про підозрілі предмети на спецлінію «102». 

Нагадаємо, у ніч проти 19 лютого росіяни завдали руйнівного удару по місту Одеса. Внаслідок ворожої атаки постраждали чотири людини, серед них дитина. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Теги: окупанти Київщина поліція

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Олексій Кулеба зустрівся з мешканцями Бородянки
Олексій Кулеба доручив Агентству відновлення пришвидшити відбудову Бородянки
17 лютого, 18:37
Унаслідок атаки РФ пошкоджено будівлі та рухомий склад
Росіяни атакували залізничну інфраструктуру на Дніпропетровщині: є поранені
21 сiчня, 09:44
Чорний позашляховик збив підлітка на пішохідному переході
У Василькові посадовець СБУ збив підлітка на переході: хлопець в реанімації
27 сiчня, 03:54
Зловмисникам загрожує до восьми років позбавлення волі
Шахраї з Черкащини видали себе за військових та привласнили 2,5 млн грн донатів на ЗСУ
19 сiчня, 11:45
Російська ракета зруйнувала під'їзд багатоповерхівки в Полтаві
У Полтаві завершено рятувальні роботи: яка остаточна кількість жертв
2 лютого, 17:31
Підлітки побили хлопця на столичній Оболоні
Група підлітків у масках побила хлопця на Оболоні: чотирьом нападникам повідомлено про підозру
7 лютого, 22:30
Під час проходження військово-лікарської комісії в громадянина різко погіршилось самопочуття
У Чернівецькому військкоматі під час ВЛК помер чоловік. Поліція почала перевірку
7 лютого, 12:26
Окупанти скинули на житлові квартали одразу 10 авіабомб
РФ скинула авіабомби на Донеччину: поранень зазнали 17 цивільних
10 лютого, 18:32
Київ після атаки
У Києві внаслідок російської атаки є влучання уламків та пожежі (оновлено)
12 лютого, 05:16

Новини

Пошкоджений будинок та автівки: наслідки дронової атаки РФ на Київщині
Пошкоджений будинок та автівки: наслідки дронової атаки РФ на Київщині
На Київщині під колесами електропотяга загинув 42-річний чоловік
На Київщині під колесами електропотяга загинув 42-річний чоловік
У Києві працює ППО по ворожих дронах
У Києві працює ППО по ворожих дронах
Столична влада знову порушила транспортне питання: подробиці
Столична влада знову порушила транспортне питання: подробиці
Вимагав гроші за фіктивну дезінфекцію. У Києві судитимуть посадовця Держпродспоживслужби
Вимагав гроші за фіктивну дезінфекцію. У Києві судитимуть посадовця Держпродспоживслужби
Надзвичайники врятували з крижаного Дніпра собаку, який ганявся за лебедями
Надзвичайники врятували з крижаного Дніпра собаку, який ганявся за лебедями

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
168K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 лютого: ситуація на фронті
58K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 лютого 2025
24K
США запропонували ввести мораторій на атаки по енергетиці – Лавров
19K
Допомоги більше, ніж населення: Маск викрив нову схему у США
15K
США та Росія узгодили чотири напрямки роботи для припинення війни в Україні
13K
Суперсучасна автівка Tesla Cybertruck не витримала снігу у Канаді

Новини

Карта бойових дій в Україні станом на 19 лютого 2025 року
Сьогодні, 00:40
19 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 04:32
Росіяни на Курщині моляться за воїнів ЗСУ – речник комендатури
Вчора, 00:58
18 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
17 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17 лютого, 00:01

Прес-релізи

«Ангели памʼяті-2025». Всесвітня акція вшанування українських героїв: як приєднатися
«Ангели памʼяті-2025». Всесвітня акція вшанування українських героїв: як приєднатися
15 лютого, 16:07
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua