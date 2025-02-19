Пошкоджений будинок та автівки: наслідки дронової атаки РФ на Київщині

Поліція Київщини закликала громадян під час повітряних тривог прямувати до укриттів

Сьогодні, 19 лютого, окупанти завдали чергового удару безпілотниками по Київській області. Внаслідки атаки Росії на столичний регіон зафіксовано пошкодження будинку та автівки. Про це повідомляє поліція Київської області.

Повідомляється, що станом на 8:40 у Фастівському районі пошкоджено два автомобілі.

У Фастівському районі Київщини внаслідок атаки росіян пошкоджено два автомобілі фото: Національна поліція України/Facebook

«Крім того, у Вишгородській громаді незначні пошкодження приватного будинку. Інформація про постраждалих наразі відсутня», – йдеться у повідомленні.

У Вишгородській громаді зафіксовано незначні пошкодження приватного будинку фото: Національна поліція України/Facebook

Поліція Київщини закликала громадян під час повітряних тривог прямувати до укриттів, дотримуватися правил безпеки та повідомляти про підозрілі предмети на спецлінію «102».

Нагадаємо, у ніч проти 19 лютого росіяни завдали руйнівного удару по місту Одеса. Внаслідок ворожої атаки постраждали чотири людини, серед них дитина. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.