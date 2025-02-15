Келлог пояснив, на які поступки під час перемовин повинен піти Путін

Важливо, щоб Росія не формувала альянси з Іраном, КНДР та Китаєм

Спеціальний представник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог припустив, на які поступки варто піти російському лідерові Володимиру Путіну для завершення війни. Про це він розповів під час дебатів на Мюнхенській безпековій конференції.

На думку Келлога, це мають бути територіальні поступки, а також відмова використання збройних сил у майбутньому та зменшення кількості особового складу.

«Це мають бути і територіальні поступки, може бути відмова використання збройних сил, зменшити кількість особового складу. Як приклад можна навести альянси з Іраном, КНДР, Китаєм. Важливо цей альянс, щоб не формувався. Ми говорили що на 2024 рік має бути по 2% від ВВП і довгий час пішов, щоб це наблизить до реальності», – заявив Келлог.

Він також зазначив, що важливо, щоб Росія не формувала альянси з Іраном, КНДР та Китаєм.

Раніше Келлог розповів, що США будуть посередником у перемовинах України та Росії та протягом 180 днів збираються залучити всі сторони до мирного процесу.

Нагадаємо, 15 лютого президент України Володимир Зеленський виступав на другому дні Мюнхенської безпекової конференції. «Главком» зібрав головні тези, озвучені главою держави.

Під час виступу на Мюнхенській конферененції з безпеки президент України Володимир Зеленський заявив, що настав час для створення Збройних сил Європи.

«Я справді вважаю, що час прийшов. Збройні сили Європи мають бути створені», – сказав глава української держави. За його словами, багато лідерів вже говорили про Європу, яка потребує власної армії.