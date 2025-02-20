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США витратили на війну в Україні менше, ніж стверджує Трамп: опубліковано суму

Наталія Порощук
glavcom.ua
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США витратили на війну в Україні менше, ніж стверджує Трамп: опубліковано суму
Трамп заявив, що США надали Україні $350 млрд
фото з відкритих джерел

Трамп стверджував, що США витратили на $200 млрд, ніж Європа на Україну

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Конгрес США виділив для підтримки України приблизно $183 млрд. Це значно менше, ніж заявлені $350 млрд, про які говорив президент США Дональд Трамп. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Голос Америки».

Як підтвердив Пентагон, із цієї суми $65,9 млрд спрямовано безпосередньо на військову допомогу Україні, а ще $3,9 млрд залишаються невитраченими. Крім того, близько $58 млрд було використано в США на розвиток американської оборонної промисловості. Ці кошти витрачалися на заміну старого озброєння, переданого Україні, новим, а також на виробництво нової зброї для Києва.

Президент України Володимир Зеленський нещодавно повідомив, що загальні витрати на війну з Росією оцінюються приблизно в $320 млрд.

«З них $120 млрд – це ми, народ України, платники податків, і $200 млрд – Сполучені Штати та Євросоюз. Це вартість зброї. Це збройовий пакет – $320 млрд», – зауважував Зеленський.

Водночас Трамп стверджував, що Сполучені Штати витратили на $200 млрд, ніж Європа, та що Україна зобов’язалася повернути кошти Європі, тоді як США «не отримають нічого».

За даними Кільського інституту світової економіки, ЄС, Велика Британія, Ісландія, Норвегія та Швейцарія загалом виділили близько $140 млрд на допомогу Україні, тоді як загальний обсяг американської допомоги (військової, гуманітарної та фінансової) становить приблизно $120 млрд.

Експертка Ради з міжнародних відносин у справах Європи Ліана Фікс також спростувала заяву Трампа, наголосивши, що його цифра не відповідає дійсності.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп виступав на саміті FII Priority Miami у Флориді. У своїй промові він згадав про Україну та українського лідера Володимира Зеленського. Він зазначив, що любить Україну, але якщо не буде укладена мирна угода між Росією та Україною, то України не буде.

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Теги: Дональд Трамп США президент Україна гроші військова допомога Володимир Зеленський

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