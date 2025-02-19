Дрони атакували нафтобазу в Самарській області
Атаку на російський НПЗ підтвердив губернатор регіону
У ніч проти 19 лютого Самарську область атакували безпілотники. Дрони уразили нафтопереробний завод у регіоні. Йдеться про Сизранський НПЗ, який входить до групи нафтопереробних заводів «Роснефть».
Внаслідок влучання безпілотників, на підприємстві спалахнула пожежа.
Губернатор області В'ячеслав Федоріщев підтвердив атаку і повідомив, що на місці працюють екстрені служби. За його словами, постраждалих немає.
До слова, у лютому продовжувались атаки на російські НПЗ. Так, у Росії після атаки БпЛА спалахнув Саратовський нафтопереробний завод, також дрони Служби безпеки України та Сил спеціальних операцій уразили Волгоградський НПЗ та Астраханський ГПЗ.
А у ніч на 3 лютого в російському Волгограді прогриміли вибухи. Дрони атакували НПЗ, що належить «Лукойлу».
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