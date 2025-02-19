Дрони атакували нафтобазу в Самарській області

Атаку на російський НПЗ підтвердив губернатор регіону

У ніч проти 19 лютого Самарську область атакували безпілотники. Дрони уразили нафтопереробний завод у регіоні. Йдеться про Сизранський НПЗ, який входить до групи нафтопереробних заводів «Роснефть».

Внаслідок влучання безпілотників, на підприємстві спалахнула пожежа.

Губернатор області В'ячеслав Федоріщев підтвердив атаку і повідомив, що на місці працюють екстрені служби. За його словами, постраждалих немає.

До слова, у лютому продовжувались атаки на російські НПЗ. Так, у Росії після атаки БпЛА спалахнув Саратовський нафтопереробний завод, також дрони Служби безпеки України та Сил спеціальних операцій уразили Волгоградський НПЗ та Астраханський ГПЗ.

А у ніч на 3 лютого в російському Волгограді прогриміли вибухи. Дрони атакували НПЗ, що належить «Лукойлу».