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Дрони атакували нафтобазу в Самарській області

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Дрони атакували нафтобазу в Самарській області
Дрони уразили НПЗ в Самарській області
фото з відкритих джерел

Атаку на російський НПЗ підтвердив губернатор регіону

У ніч проти 19 лютого Самарську область атакували безпілотники. Дрони уразили нафтопереробний завод у регіоні. Йдеться про Сизранський НПЗ, який входить до групи нафтопереробних заводів «Роснефть».

Внаслідок влучання безпілотників, на підприємстві спалахнула пожежа.

Губернатор області В'ячеслав Федоріщев підтвердив атаку і повідомив, що на місці працюють екстрені служби. За його словами, постраждалих немає.

Дрони атакували нафтобазу в Самарській області фото 1

До слова, у лютому продовжувались атаки на російські НПЗ. Так, у Росії після атаки БпЛА спалахнув Саратовський нафтопереробний завод, також дрони Служби безпеки України та Сил спеціальних операцій уразили Волгоградський НПЗ та Астраханський ГПЗ. 

А у ніч на 3 лютого в російському Волгограді прогриміли вибухи. Дрони атакували НПЗ, що належить «Лукойлу».

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Теги: пожежа нафта росія нафтопродукти завод дрон

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