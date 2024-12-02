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Як збільшення витрат РФ на оборону вплине на фронт: аналіз ISW

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Як збільшення витрат РФ на оборону вплине на фронт: аналіз ISW
1 грудня російський диктатор Володимир Путін підписав указ про затвердження федерального бюджету на 2025 рік
фото: AP

Близько 41% річних витрат Росії виділяється на національну безпеку та оборону

Збільшення витрат РФ на оборону не обов'язково призведе до зростання російського військового потенціалу. Водночас це може вплинути на здатність Кремля продовжувати війну в Україні. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

1 грудня російський диктатор Володимир Путін підписав указ про затвердження федерального бюджету на 2025 рік. У ньому близько 41% річних витрат Росії виділяється на національну безпеку та оборону.

За оцінками аналітиків, збільшення витрат Росії на оборону хоч і небезпечне, але не обов'язково рівнозначне збільшенню російського військового потенціалу один до одного. Особливо враховуючи той факт, що значне фінансування йде на виплату допомоги російським солдатам, ветеранам та їхнім родинам.

Постійна увага РФ до військових витрат, імовірно, також впливає на ефективність і стійкість російських соціальних програм, що може позначитися на здатності Кремля продовжувати війну в Україні, враховуючи дедалі більший тиск на російську економіку.

Нагадаємо, Верховна Рада 19 листопада ухвалила у другому читанні та в цілому проєкт закону про державний бюджет України на 2025 рік. У 2025 році буде спрямовано 26,3% ВВП країни на безпеку та оборону: видатки зростуть до 2,23 трлн грн, що на 47,6 млрд грн більше порівняно з 2024 роком. Зокрема, на оплату праці військових передбачено 1,16 трлн грн, що на 10 млрд грн більше, ніж торік.

Теги: росія бюджет путін війна

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