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Залужний пригадав ранок 24 лютого 2022 року

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Залужний пригадав ранок 24 лютого 2022 року
За словами Залужного, у 2022 році світ вважав російську армію однією з найсильніших
фото з відкритих джерел

На початку повномасштабного вторгнення російські сили у п'ять разів перевищували чисельність ЗСУ

Ексголовнокомандувач Збройних сил України, посол у Великій Британії Валерій Залужний пригадав початок повномасштабного вторгнення. Про це повідомляє «Главком» на допис дипломата в соцмережах.

«Ми в найдрібніших деталях пам’ятаємо той темний ранок 24 лютого. Коли в небі і на землі нас атакував підступний ворог, який хотів зламати наш дух, забрати нашу свободу, підкорити нашу країну», – зазначив він.

Ексголовком також пригадав наративи російського диктатора Володимира Путіна, який обіцяв захопити Київ за два-три дні.

«Західні партнери давали нам трохи більше. Бо російську армію вважали однією з найсильніших у світі. У них було значно більше зброї, а їхня кількість на той час у п’ять разів перевищувала чисельність ЗСУ. Здавалося б – без шансів. Але минали дні, тижні, місяці… Українці не просто захистили свою столицю, а й показали, що здатні об’єднатися, взяти до рук зброю і боротися. Сміливо, героїчно і самовіддано. Ми сильні і ми довели всьому світу, що можемо і будемо воювати за свою країну», – додав Залужний.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський оприлюднив відео з нагоди третьої річниці повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Очільник нашої країни подякував українцям за їхню стійкість, мужність та героїзм у захисті України від російського агресора.

Як відомо, лідери деяких європейських країн та Канади прибули до Києва на третю річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну. 

Також у третю річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну, до Києва прибули президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президент Євроради Антоніу Кошта.

До слова, Сили оборони України повернули понад 50% території, окупованої росіянами після 24 лютого 2022 року, а також провели низку ефективних оборонних та наступальних операцій. 

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Теги: Валерій Залужний війна ЗСУ окупанти путін

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